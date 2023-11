Vincular al gobierno con el narcotráfico es grave, advierte Lacalle

Lacalle viaja a China para reunirse con Xi Jinping e intentar concretar un tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países, entre otros temas

En su último día completo en el país antes de partir hacia China, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, criticó a los líderes de la oposición por sugerir que está implicado en el narcotráfico, lo que supuestamente estaría probado por el escándalo Marset que provocó la dimisión de varios ministros a principios de mes.

“Decir que el narcotráfico está en el Gobierno es grave”, subrayó Lacalle. “Hay que ser prudentes y” atenerse a las consecuencias, añadió. “Es una pena que la voracidad electoral llegue a este límite”, insistió el jefe de Estado, en aparente respuesta a declaraciones del líder del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien dijo que el narcotráfico no debe entrar en política.

“Decir alegre y claramente, como se ha dicho, que el narcotraficante está en el gobierno es una afirmación muy grave”, dijo Lacalle Pou durante un acto rural en Dolores. “Si realmente quieren cuidar la institucionalidad, no parece que estén actuando en esa dirección”, continuó el mandatario, antes de comparar el caso Marset con la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito y las reuniones en prisión durante el último gobierno del Frente Amplio con el narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia, quien no fue extraditado a Estados Unidos hasta que asumió Lacalle Pou.

”En un gobierno, la DEA (Drug Enforcement Administration) se va de Uruguay. ¿Saben por qué? Por la falta de compromiso y de información. ¿Cuál es el gobierno en el que participa el narcotraficante? ¿Cuál de los dos? No creo que sea ninguno de los dos“, dijo Lacalle.

También reconoció que declararía en el caso Marset si le llamara la fiscalía. ”Voy a todas partes. ¿Cómo no voy a ir? Ya fui por un caso (el del ex jefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano) y voy por otro, no tengo problema”, admitió Lacalle.

El caso Marset consiste en la emisión irregular de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset mientras estaba detenido en Emiratos Árabes Unidos por intentar ingresar al país con documentación paraguaya falsa.

Lacalle viajará el sábado a China con varios miembros de su gabinete y una delegación de empresarios para firmar varios acuerdos comerciales agrícolas y ganaderos. El mandatario sudamericano también mantendrá una reunión bilateral con Xi Jinping en un intento de concretar un tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países. Otros temas a tratar son las inversiones y la economía verde, según Montevideo.