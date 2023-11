Certificados y Escudos de Honor del Rey asignados a residentes de las Falklands

El gobernador en ejercicio de las Islas Falkland, Dave Morgan (durante la ausencia de la titular Alison Blake GMC, actualmente en Londres para reuniones del Consejo Ministerial Conjunto), y siguiendo el asesoramiento del Consejo Ejecutivo de las Falklands, tiene el placer de anunciar la lista 2023 de Entrega de los Certificados y Escudos de Honor del Rey a las siguientes personas,

Derek “Smokey” Cole en reconocimiento por su excepcional trabajo en brindar apoyo a los Veteranos de las Falklands, incluyendo el montaje del Hostal de la Libertad, donde se hospedan muchos de los Veteranos de visita en las Islas.

Sra. Julie Halliday por sus contribuciones a las Islas, incluyendo la recolección de fondos para organizaciones de caridad locales mediante las muestras de arte y fotografía, incluyendo el despliegue de la destacada “Esencia de Nuestra Comunidad.”

Miss Tara Hewitt

Mrs Carol Phillips



