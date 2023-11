Presentan denuncia penal contra Roger Waters en Buenos Aires

En Alemania se inició una investigación similar después de que Waters vistiera ropa de estilo nazi “transmitiendo un mensaje de odio hacia un grupo de personas”.

Un abogado argentino ha presentado una denuncia ante la jueza federal de Buenos Aires María Romilda Servini de Cubría contra el músico británico Roger Waters, fundador de Pink Floyd, por “incitación al odio racial y apología del delito” al hablar sobre la actual crisis entre Israel y el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza.

El abogado Carlos Broitman, que profesa la fe judía, denunció la “postura de Waters y su posibilidad cierta e innegable de difundir su mensaje de odio e incitar a agravar el antisemitismo en nuestro país”, lo que “no puede sino provocar la presentación de la presente denuncia”.

Broitman también señaló que en Alemania se había iniciado una investigación similar después de que Waters apareciera en sus espectáculos con ropa de estilo nazi “transmitiendo un mensaje de odio hacia un grupo de personas”.

A Waters, que tiene previsto actuar los días 21 y 22 de noviembre en el estadio de River Plate, ya se le ha denegado el alojamiento en hoteles de Buenos Aires y también de Montevideo por sus polémicos comentarios.

“El 17 y 18 de mayo de este año en el Mercedes-Benz Arena de Berlín el cantante británico generó un fuerte repudio por haber utilizado durante los shows un uniforme negro, similar a los utilizados por las SS nazis, y la imagen de Ana Frank, dando así un mensaje antisemita directo a sus seguidores que comulgan con esa ideología que aritméticamente exacerba el odio o la posibilidad de aumentar los ataques a la comunidad judía”, subrayó Broitman.

“El acusado -continúa Broitman- ha arrojado sospechas sobre la actuación del ejército israelí el día del atentado y la invasión de Israel por parte del grupo terrorista implicado en los hechos criminales, cuestionando incluso los crímenes llevados a cabo en perjuicio de la comunidad judía”.

“De este modo, se ha hecho llegar a la población en general y a sus seguidores en particular un mensaje de odio que incita a la violencia contra un colectivo concreto,” señaló también el abogado.

Waters ha asegurado que “no era antisemita”, sino que se limitaba a condenar “lo que hace el gobierno israelí”.

“Sé muy bien lo que siento en mi corazón, y no he tenido un solo pensamiento antisemita en toda mi vida. Lo que condeno es lo que hace el gobierno israelí, y lo seguiré condenando porque está mal, y estuvo mal desde el principio. Pues bien, se acabó el tiempo: ¡detengan el genocidio ya! Lo más fácil es señalarme como antisemita, y es porque no tienen brújula moral, no pueden tener un argumento sólido desde el lado israelí de la cuestión. Están cometiendo un asesinato, están cometiendo un genocidio, están oprimiendo a otro pueblo”, dijo Waters en una entrevista con Página/12 de Buenos Aires.

“Es una limpieza étnica que llevan a cabo desde hace 75 años, desde el primer día de la nakba. Han matado a cientos y cientos de personas, han cometido atrocidades, masacres desde entonces”, agregó.

“Se acabó. Se acabó. ¿Pero encerrarme, enviarme a dormir al granero? Es una estupidez. Es una locura que la gente en Argentina acepte estas tonterías del Faena y del Four Seasons, y como se llamen los otros hoteles. Es absurdo, ¡deberían pensar un poco más y comportarse como adultos!”, insistió el músico británico.

El presidente del Comité Central Israelita de Uruguay, Roby Schindler, calificó a Waters de “misógino, xenófobo y antisemita” y le acusó de “aprovecharse de su fama como artista para mentir y vomitar su odio hacia Israel y todos los judíos”.

Waters afirma que Israel intenta“silenciarme porque creo en los derechos humanos y hablo abiertamente sobre el genocidio del pueblo palestino; y seguiré haciéndolo porque se está cometiendo un genocidio ahora mismo, todos los días en la Franja de Gaza y Cisjordania y en todos los territorios ocupados. Y tiene que terminar. Ha llegado el momento de que todos nosotros en todo el mundo, todos los hermanos y hermanas digamos basta. Basta ya. No se puede permitir que Israel continúe con este repugnante alboroto genocida”.

“Los Roby Schindler de este mundo intentan silenciarme porque creo en los derechos humanos y ellos no. Son una sociedad colonial que no se detiene ante nada, ni siquiera ante el asesinato en masa, para proclamar su supremacía sobre otros pueblos y otras religiones. Los pueblos del mundo tienen que detenerlos. Como seres humanos, es un deber moral absoluto hacerles frente. Y pueden escribir esto: me hace reír, sería realmente muy gracioso si no fuera tan infame, tan repugnante y estúpido”, subrayó Waters.