Ministra habla de desabastecimiento no generalizado de combustible en Uruguay

“Siempre estamos abiertos al diálogo”, insistió Facio

La ministra uruguaya de Energía, Elisa Facio, aseguró este lunes que no habrá desabastecimiento de combustible en el país sudamericano pese al paro en la cadena de distribución.

”Lamentablemente no llegamos a un acuerdo, estamos reunidos desde las 17:30 (hasta pasadas las 20:30), hablamos mucho, cada uno pudo exponer su posición y su visión sobre el tema, pero a la hora de llegar a un acuerdo no llegamos”, dijo Facio tras dialogar con la Asociación de Transportistas de Combustibles (ATC) en Montevideo.

La ATC optó por no abastecer a las gasolineras desde el lunes tras la decisión del Gobierno de poner fin a la asociación de la estatal Ancap con las empresas de transporte encargadas de la distribución minorista a partir del 31 de diciembre. La medida actual busca forzar una “mesa de negociación”.

“Aunque hoy no llegamos a un acuerdo, siempre estamos abiertos al diálogo”, insistió Facio, que lleva poco más de una semana en el cargo tras una importante remodelación del gabinete. Sustituyó a Omar Paganini, que asumió al frente de Relaciones Exteriores. Facio había dirigido la secretaría general del ministerio hasta principios de este mes.

“Queremos garantizar a la población que habrá abastecimiento de combustible, no habrá desabastecimiento, no vamos a llegar a una situación de colapso. No hay una falta general de combustible, falta en algunas estaciones”, afirmó. “La situación puede empeorar, pero esperamos que no se llegue a ese punto”, añadió.

A pesar del optimismo general de Facio, los transportistas de combustible afirmaron que no se vislumbraba un acuerdo. El abogado de la ATC, Robert Batista, dijo que habían tenido “una primera reunión de acercamiento, es bueno poder sentarse a hablar, pero estamos un poco lejos”.

La ATC pretende “que el Gobierno prorrogue la situación actual para generar un ambiente de diálogo y discusión, manteniendo los permisos de transporte de combustible”, añadió. Batista admitió que el Ministerio está abierto al diálogo pero trasladando la cuestión a los expendedores, “algo con lo que no estamos de acuerdo”.

Según medios uruguayos, la escasez de combustible ya se hacía sentir, a medida que los conductores acudían a las gasolineras a repostar desde última hora del domingo, aumentando así la demanda.

Desde la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (UNVENU), Federico de Castro hizo un llamamiento al diálogo y a la búsqueda de soluciones. “Esperamos que se solucione lo antes posible”, dijo, ya que ya se estaban sintiendo “rupturas de stock”. Si la crisis no se resuelve antes del miércoles, será “una situación muy, muy, muy, muy compleja”, añadió.

Los propietarios de gasolineras han advertido a los clientes de que, aunque se levante la medida, es posible que no puedan disponer de combustible para vender hasta el viernes.