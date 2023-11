Ex primer ministro Cameron nuevo Secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido

Cameron es recordado por aseverar tras el referéndum de 2013 que todos - incluida Argentina - deberían respetar la decisión de los habitantes de las Islas Falkland de seguir siendo británicos

El primer ministro británico, Rishi Sunak, sacudió las portadas de todo el mundo el lunes al nombrar a su predecesor David Cameron (2010-2016) como nuevo Secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, en una remodelación del gabinete provocada por el despido de Suella Braverman de la cartera de Interior (Home) y su posterior sustitución por James Cleverly. Braverman fue destituida tras calificar de “marchas del odio” las protestas propalestinas en Londres.

La maniobra política también incluyó el relevo de otros ministros como Medio Ambiente y Transportes, mientras que Jeremy Hunt seguirá a cargo de las Finanzas.

Cameron, de 57 años, dimitió como primer ministro y también como líder del Partido Conservador en 2016 tras el resultado del referéndum del Brexit por el que la nación decidió salir de la Unión Europea (UE). Desde entonces, Cameron ha estado alejado de la primera línea política publicando sus memorias y atendiendo asuntos personales. Sin embargo, en 2018, The Sun mencionó que podría volver a la palestra, preferiblemente como ministro de Asuntos Exteriores.

Fue también durante los años de Cameron cuando se celebró el referéndum de 2013 en las islas Falkland. En aquella ocasión, la población del archipiélago votó casi por unanimidad (99,8%) a favor de seguir siendo un Territorio Británico de Ultramar (BOT). “Los habitantes de las Falkland no podrían hablar más claro. Quieren seguir siendo británicos y todo el mundo, incluida Argentina, debería respetar esa opinión”, dijo entonces Cameron. Añadió que estaba “encantado” con el resultado de la votación. “Las Islas Falkland pueden estar a miles de kilómetros, pero son británicas hasta la médula y eso es lo que quieren seguir siendo. La gente tiene que saber que siempre estaremos ahí para defenderlas”, dijo también.

Argentina, distante unos 400 km del archipiélago, calificó de “ilegal” este referéndum, alegando que los isleños son una población “implantada” y, por tanto, no tienen derecho a la autodeterminación.

Cameron también aceptó celebrar un referéndum sobre la independencia de Escocia en 2014, haciendo campaña con éxito contra la secesión, ya que los escoceses votaron por 55% a 45% a favor de permanecer en el Reino Unido.

Cuando llegó el momento del Brexit, a Cameron solo le faltaron tres puntos porcentuales para aquello de que “no hay dos sin tres” con sus estrategias de referéndum. “No creo que sea correcto que yo intente ser el capitán que dirija a nuestro país hacia su próximo destino”, dijo al anunciar su dimisión.

“Aunque haya podido estar en desacuerdo con algunas decisiones individuales, tengo claro que Rishi Sunak es un primer ministro fuerte y capaz, que está mostrando un liderazgo ejemplar en un momento difícil”, señaló Cameron el lunes en redes sociales tras su nombramiento. “El primer ministro me ha pedido que sea su ministro de Asuntos Exteriores y he aceptado encantado”, prosiguió. “Nos enfrentamos a un desalentador conjunto de desafíos internacionales, incluyendo la guerra en Ucrania y la crisis en Oriente Medio”, añadió Cameron, que también habló de una “época de profundos cambios globales.” Asimismo, confió en que su experiencia en Downing Street le ayudaría a afrontar los nuevos retos.

Descendiente del rey Guillermo IV y antiguo ejecutivo de relaciones públicas de una empresa de televisión comercial, Cameron se convirtió en el líder más joven de Gran Bretaña en casi dos siglos tras las elecciones de 2010, cuando encabezó el primer gobierno de coalición del país desde la Segunda Guerra Mundial. Como primer ministro, también contribuyó decisivamente a fomentar el apoyo a la rebelión en Libia, respaldada por militantes islamistas, que se saldó con el brutal asesinato de Muamar Gadafi.

Cameron no es actualmente parlamentario y no comparecerá ante la Cámara de los Comunes para responder preguntas. Además, se convertirá en miembro vitalicio de la Cámara de los Lores, que no es electiva. Por tanto, ministros subalternos tendrán que comparecer ante los Comunes. Es una mera convención constitucional y no una norma que los ministros sean miembros de cualquiera de las dos cámaras del Parlamento. El ex dirigente conservador sí podrá responder interrogatorios y participar en debates en la Cámara de los Lores.

El designado se convierte así en el séptimo ministro de Asuntos Exteriores británico en otros tantos años. Cleverly ocupaba el cargo desde septiembre de 2022, tras relevar a Liz Truss, que llevaba un año en el puesto. Dominic Raab (2019-2021) fue destituido tras críticas por permanecer de vacaciones en Creta mientras los talibanes avanzaban sobre Kabul. Hunt había ocupado ese cargo entre 2018 y 2019 y Boris Johnson lo hizo entre julio de 2016 y julio de 2018. Philip Hammond fue ministro de Exteriores desde julio de 2014 hasta tres semanas después de la votación del Brexit en 2016.

El último miembro de la Cámara de los Lores que formó parte de un gabinete fue Lord Carrington, secretario de Exteriores de Margaret Thatcher entre 1979 y 1982. En cuanto a primeros ministros designados como secretarios de Exteriores luego de dejar su cargo, la la historia recuerda a Alex Douglas Home (1963-1964), que ocupó ese cargo entre 1970 y 1974 bajo el mandato de Ted Heath. Por tanto, Cameron no será el primero.