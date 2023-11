Ayuda humanitaria de la ONU en Gaza amenazada por problemas de combustible

No tenemos un plazo, insistió Gallant

Los trabajadores humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) podrían verse obligados a interrumpir su despliegue en la Franja de Gaza en las próximas horas debido a la falta de combustible, mientras prosiguen los bombardeos y combates cerca de la frontera norte con Israel, según se informó.

El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, anunció que el grupo terrorista Hamás ya había “perdido el control” de Gaza. También señaló que los civiles del enclave palestino estaban saqueando sus bases y ya no confiaban en su gobierno.

Médicos y testigos cercanos al hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza también dijeron que las tropas israelíes ya estaban a metros de la entrada tras haberlo rodeado durante el fin de semana, con cientos de médicos, pacientes y desplazados atrapados en su interior, sin electricidad ni alimentos.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que Al Shifa “ya no funcionaba como hospital” y el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, consideró que Al Shifa debía “ser protegido”.

A pesar de las peticiones de la ONU, Israel ha argumentado que la llegada del suministro de combustible podría beneficiar a las operaciones de Hamás.

“No hay fuerzas de Hamás capaces de detener a las Fuerzas de Defensa de Israel. Las FDI están avanzando en todos los frentes. Hamás ha perdido el control de Gaza. Los terroristas huyen hacia el sur. Los civiles saquean las bases de Hamás. Ya no confían en el gobierno”, dijo Gallant según The Times of Israel mientras las fuerzas israelíes avanzaban “según el plan y están llevando a cabo sus misiones de manera precisa y letal”.

“Trabajamos con objetivos. No tenemos un plazo. Tenemos metas. Vamos a conseguir nuestros objetivos”, añadió Gallant, que ahora puede, según la legislación recién aprobada, calificar de terroristas a personas u organizaciones no israelíes, independientemente de las categorizaciones internacionales.

La nueva modificación de la Ley Antiterrorista amplía también la definición de terrorismo para incluir a personas que participen activamente en la financiación o el equipamiento de una organización considerada de carácter terrorista, independientemente de su pertenencia o inscripción efectiva. La ley se aprobó tras más de un mes de guerra entre Israel y Hamás desde que este último se infiltró en territorio israelí y mató a 1.200 personas, en su mayoría civiles, el 7 de octubre. Más de 11.200 personas murieron y 29.000 resultaron heridas por el despliegue militar israelí en Gaza.