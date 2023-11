Lula analiza agenda internacional con primer ministro indio Modi

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el primer ministro indio, Narendra Modi, analizaron este viernes durante una conversación telefónica la actual crisis en Oriente Medio y otros asuntos de interés mutuo, se informó.

Lula volvió a felicitar a India por el éxito en la organización de la Cumbre del G20 y reafirmó su interés en cooperar con el país asiático durante la presidencia brasileña del bloque. El Primer Ministro Modi transmitió el pleno apoyo de India al éxito de la Presidencia brasileña del G20.

El mandatario brasileño también agradeció las invitaciones para participar en la segunda cumbre virtual de Global South Voices (el 17 de noviembre) y en la cumbre virtual del G20 (el 22 de noviembre), y confirmó su participación en ambas.

"Had a good conversation on phone with President @LulaOficial. We are committed to deepen our strategic partnership. Shared our concerns on the situation in West Asia. Will continue to build on the successes of India's G20 Presidency as Brazil takes over next month,"