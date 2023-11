Argentina: Rossi, incómodo en debate televisivo con Villarruel

Rossi criticó los planes del LLA de nombrar una ministra de Asuntos Exteriores dispuesta a dialogar con el pueblo de las Islas Falkland

Aunque la mayoría de los medios locales se mostraron reacios a decir quién había ganado el debate de este miércoles entre los aspirantes a la vicepresidencia Agustín Rossi (Unión por la Patria - actual jefe de Gabinete) y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza - actual diputada), pudo determinarse por observadores neutrales que el compañero de fórmula del ministro de Economía Sergio Massa estuvo algo incómodo con la situación.

A diferencia del debate del 12 de noviembre que enfrentará a Massa con el diputado libertario Javier Milei - obligatorio según la Constitución-, el evento del miércoles fue organizado por el canal de televisión TN sin ninguna relación oficial con la segunda vuelta del 19 de noviembre.

“A partir de ahora todo lo que van a escuchar de Rossi es mentira, cada una de las cosas que proponen él y Massa simplemente se podrían haber hecho en los últimos cuatro años. Tenemos 100.000 nuevos pobres por mes desde que Massa es ministro de Economía”, disparó Villarruel. Si gana Milei, “se frenará para siempre la emisión monetaria”, agregó.

Rossi replicó que el objetivo de Massa es “mantener y ampliar los puestos de trabajo que hay en Argentina y aumentar el poder adquisitivo de los argentinos”.

“Más de un millón de argentinos han cobrado su sueldo sin retención del impuesto a las ganancias, y lo hicimos por ley. Más de 17 millones de argentinos han recibido la devolución del IVA de los productos de la canasta básica que han comprado y también hemos presentado en el Congreso un plan para promover nuevos empleos”, sostuvo también Rossi.

En cuanto a Seguridad y Defensa, Villarruel le preguntó a Rossi: “¿Dónde quiere a los delincuentes: presos o libres?”.

Respondió el jefe de Gabinete: “Usted habló dos minutos y no dijo una sola propuesta. Vamos a ir por dos caminos: prevención, ya hemos lanzado el plan ciudades seguras. Vamos a instalar los CIM, Centros de Monitoreo Inteligente, en todas las ciudades de más de 50 mil habitantes, un lugar donde, con tecnología y todos los desarrollos tecnológicos de avanzada, se pueda visualizar lo que está pasando. Lo vamos a financiar desde el Estado”. También subrayó el plan de LLA de designar una canciller “que diga que hay que dialogar con los isleños [de las Falkland].”

Rossi advirtió asimismo que las mujeres perderían más con Milei porque LLA no “cree en la brecha de género y en la brecha salarial que existe”.

”Rossi y el kirchnerismo creen mucho en la revalorización de la mujer pero es sólo una declamación, la violencia no cesa a pesar del ministerio pero a la única mujer que le va bien es [la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner] CFK que cobra AR$ 14 millones (unos US$ 15.000 al cambio no oficial) entre jubilaciones y pensiones; puede decir que ustedes la han privilegiado y ayudado“, argumentó Villarruel.

También dijo que UxP buscaba el aval de la gente que los votaría ”por una bolsa de comida”, enfatizó.

Hubo además un momento agrio cuando Villarruel, hija de un oficial del Ejército, fue señalada por cuestionar la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983), lo que en palabras de Rossi equivalía a “romper el pacto democrático”.