Milei no está seguro de que aceptaría su derrota

“El que cuenta los votos es el que controla todo”, Milei argumentó

El candidato opositor argentino Javier Milei dijo en una entrevista televisiva con el presentador peruano Jaime Bayly que no estaba seguro de aceptar la derrota en la segunda vuelta del 19 de noviembre frente al ministro de Economía, Sergio Massa.

Milei también cuestionó los resultados de las elecciones generales del 22 de octubre porque -argumentó- “no fueron limpias”.

En los últimos días hubo manifestaciones en el centro de Buenos Aires y otros puntos del país de grupos que anunciaban su apoyo en caso de que Milei decidiera no acatar los resultados que anunciarían las autoridades electorales a última hora del 19 o primera del 20 de noviembre, además de llamamientos en las redes sociales a tomar las calles y defender la democracia de prácticas supuestamente fraudulentas.

Los libertarios de Milei pretenden imitar el grito de “fraude electoral” de los expresidentes Donald Trump (Estados Unidos) y Jair Bolsonaro (Brasil). Esto desató las críticas del ex presidente Mauricio Macri y de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quienes habían anunciado que votarían a Milei tras los resultados del 22 de octubre.

Milei le dijo a Bayly que “las elecciones del 22 de octubre no fueron limpias” e insistió en que “hubo irregularidades de tal magnitud que ponen en duda el resultado.”

“Si no estamos en condiciones de hacernos cargo de los votos correctamente, entonces no seríamos ganadores de las elecciones. Si tengo que ir a resolver una elección a un escritorio, significa que no lo hice bien”, continuó Milei.

“No puedes aceptarlo, pero ¿qué otras alternativas tienes?”, dijo Milei. “El poder electoral está muy influenciado por el poder político, el que cuenta los votos es el que controla todo”, afirmó Milei.

“Si el que controla los votos es Máximo Kirchner y La Cámpora, ¿cómo podemos aceptar de buena fe un resultado?”. preguntó Bayly a Milei.