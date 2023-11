Brasil: 57% de los brasileños cree que Bolsonaro debe ser procesado por el asalto del Congreso

Además de Bolsonaro, Anderson Torres y los generales Walter Braga Netto y Augusto Heleno están entre los acusados por los hechos del 8 de enero

Una encuesta nacional realizada entre el 20 y el 23 de octubre mostró que el 57% de los brasileños cree que la acusación del ex presidente Jair Bolsonaro fue la decisión correcta de la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) que pesquisó el caso de los disturbios del 8 de enero en Brasilia, donde fueron atacadas las sedes de los tres poderes del Estado.

Los encuestados, todos mayores de 16 años, también aprobaron la postura del actual gobierno del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva en relación con las guerras de Ucrania y Oriente Medio. El estudio fue realizado cara a cara por el Instituto OMA con 1.208 personas.

Detrás del 57% de encuestados que apoyaron la decisión de la CPMI, otro 30% se mostró en desacuerdo con la petición de imputación; un 5% se mostró indiferente (ni de acuerdo ni en desacuerdo); y un 8% no supo responder.

”La petición de imputación del ex presidente cuenta con un apoyo mayoritario entre los entrevistados. Está claro que sólo el llamado público cautivo (de Bolsonaro) está en desacuerdo con la decisión del CPMI”, dice Marcus Flora, analista jefe del Centro de Integridad de la Información (NII) de la agencia Nova, que contrató al Instituto de Investigación OMA para la encuesta.

El informe redactado por la senadora Eliziane Gama (PSD-MA) pide la acusación de Jair Bolsonaro y otras 60 personas. El texto fue aprobado por los miembros de la CPMI con 20 votos a favor, 11 en contra y una abstención.

Además del ex presidente, otros miembros del gobierno anterior, como el ex ministro de Justicia Anderson Torres, el ex vicepresidente general Walter Braga Netto y el ex ministro de la GSI general Augusto Heleno, están en la lista de acusados por los hechos del 8 de enero.

En cuanto al nivel de conocimiento sobre la acusación de Bolsonaro en la CPMI de actos golpistas, el 37% de los entrevistados se consideró bien informado sobre el tema; el 33% mencionó saber más o menos al respecto; el 27% dijo no estar informado y el 4% no supo responder.

Los entrevistados también compartieron su nivel de satisfacción con la actuación del gobierno brasileño frente a los conflictos mundiales. En cuanto a la posición del país a favor de la paz en la guerra entre Ucrania y Rusia, el 75% la aprueba; el 16% la desaprueba y el 9% no supo responder.

En cuanto a la actuación de Brasil en la búsqueda de la paz entre Palestina e Israel, el 78% de los entrevistados la aprueba, el 17% la desaprueba y el 6% no supo responder.

Con respecto a los esfuerzos del gobierno brasileño para sacar a los brasileños de la zona de conflicto entre Palestina e Israel, el 94% de los entrevistados aprobó la operación; el 5% la desaprobó y el 2% no supo responder.