Crisis política en Uruguay: La oposición exige responsabilidades en medio de escándalo de pasaportes

Crisis política en Uruguay: La oposición exige responsabilidades en medio del escándalo de los pasaportes

El líder de la oposición uruguaya, Fernando Pereira, insistió este domingo en Montevideo en que la crisis política por la emisión de un pasaporte al conocido narcotraficante Sebastián Marset no ha terminado pese a la remodelación del gabinete anunciada el sábado por el presidente Luis Lacalle Pou, que rompió un silencio de dos días sobre la crisis política iniciada con la filtración de audios entre el ex canciller y su viceministra.

“El presidente está convencido de haber dado vuelta la página, pero la página recién comienza”, dijo Pereira tras una reunión del Frente Amplio (FA), partido que preside, para discutir el caso.

Pereira dijo que las renuncias de los ministros Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores) y Luis Alberto Heber (Interior) y otros funcionarios de menor rango fueron algo bueno porque “sacan del gobierno a personas que actuaron claramente al margen de una adecuada actuación pública”.

Sin embargo, subrayó que lo que pidió la coalición de izquierda fue “la destitución” de los funcionarios.

”El presidente está convencido de que ha pasado página. La página recién comienza (...) Ni la sociedad uruguaya ni el Frente Amplio quedamos satisfechos con las palabras del presidente. Esperábamos una mayor contundencia en cuanto a las responsabilidades políticas y asumir con modestia los errores que se cometieron“, dijo Pereira.

Agregó que le ”sorprendió“ que Lacalle dijera que no había nada malo pero luego aceptara las renuncias de los ministros. ”Una de las dos cosas está mal: o cumplieron con la ley y luego no acepta la renuncia o no cumplieron y acepta su renuncia“, señaló Pereira.

”Estamos muy preocupados porque se dice que el pasaporte había que dárselo hasta a un narco. Los gobiernos tienen la discrecionalidad de dar o no dar pasaportes“, dijo Pereira. ”Vemos una sociedad que está molesta. Los uruguayos esperaban algo más que renuncias. Esperaban que el presidente dijera qué pasó. Hasta ahora a ningún uruguayo se le ha dicho por qué le dimos el pasaporte“ a Marset, subrayó.

”La crisis política y de gobierno es tan grande que en un solo día hubo cambios en cuatro ministerios y en el actual gobierno prácticamente el 60% de los cargos de ministros y subsecretarios han sido destituidos por diferentes escándalos“, subrayó también Pereira.

”No podemos permitir que el narcotráfico se meta en política y eso implica acciones parlamentarias claras. Ya no hay dudas de que debemos tener una ley para el financiamiento de los partidos políticos. No hay duda de que hay que fortalecer la Jutep (Junta de Transparencia y Ética Pública). Hay que mejorar la ley de acceso a la información pública. No hay duda de que hay que legislar sobre transparencia“, abundó Pereira.

El ex dos veces presidente y secretario general del Partido Colorado -miembro de la coalición oficialista Multicolor - Julio María Sanguinetti replicó que ”pidieron renuncias, las renuncias están“, al tiempo que insistió en que el Gobierno no había hecho nada ilegal.

”Los ministerios no actuaron con claridad y generaron artificialmente una situación de conflicto donde no debía haberla”, explicó también Sanguinetti.