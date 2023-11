Biden promete impulsar comercio regional ante líderes de las Américas

El Presidente de EE.UU., Joseph Biden, se comprometió en Washington DC ante una decena de líderes de Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú y Uruguay a impulsar los lazos económicos y a hacer frente a China y otros competidores mundiales que buscan su tajada de los negocios regionales.

También participaron en la Cumbre de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP) altos representantes de México y Panamá. Biden dijo que esperaba que más países se unieran a la iniciativa.

