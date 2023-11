Paraguay cada vez más atractivo para inversiones directas

El nuevo gobierno del Presidente Santiago Peña ha demostrado ser favorable a las inversiones directas

Según el Banco Central del Paraguay (BCP), la inversión directa en el país sudamericano alcanzó el año pasado la cifra récord de US$ 725 millones, se informó este martes en Asunción.

El BCP publicó su último informe sobre inversiones directas (ID) en el país, destacando un flujo neto positivo de US$ 725 millones durante 2022. Este valor representa un aumento de US$ 540 millones respecto al año anterior, con entradas brutas de US$ 2.230 millones y salidas brutas de US$ 1.505 millones.

El contexto internacional de alta volatilidad permitió a Paraguay atraer inversiones originalmente destinadas a otras regiones del mundo, posicionando al país sudamericano como uno de los destinos más atractivos para los inversores.

El Economista Jefe del BCP, Miguel Mora, destacó que Paraguay cuenta con condiciones óptimas para recibir inversiones. El nuevo gobierno del Presidente Santiago Peña ha demostrado ser amigable con las inversiones directas y ha implementado incentivos para promover oportunidades de negocios.

Mora destacó la estabilidad macroeconómica de Paraguay como un factor crucial para atraer inversores y expresó su confianza en que estas condiciones se mantengan en los próximos años.

El experto del BCP también mencionó que existen varios proyectos en desarrollo, como la producción de biocombustibles, hidrógeno verde, plantas procesadoras de carne y la industria de la celulosa, que se espera tengan un impacto significativo en el sector manufacturero y primario del país.

Sin embargo, las condiciones económicas internacionales, como los tipos de interés en Estados Unidos y otros países desarrollados, pueden estar retrasando algunos proyectos. A pesar de ello, Mora destacó que el flujo de inversiones en Paraguay es mayor que en años anteriores.

En el desglose por actividad económica en 2022, se observó un aumento de los flujos netos de DI en sectores como intermediación financiera, comercio, producción química, procesamiento de petróleo y productos metálicos, aunque se observó una disminución de los flujos netos en áreas como comunicación, ganadería, transporte y maquinaria y equipo.

La inversión directa en Paraguay continúa siendo un pilar fundamental del desarrollo económico del país, y las buenas perspectivas indican que este flujo positivo de inversiones podría mantenerse en el futuro.