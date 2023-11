Lula elogia a Messi por su Balón de Oro

“¿Cuántos años hace que Brasil no tiene un verdadero ídolo?”. se preguntó Lula

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, elogió este martes al astro del fútbol argentino Lionel Messi por la conquista de su octavo Balón de Oro. “Messi debe servir de ejemplo a los jugadores brasileños”, dijo Lula en las redes sociales.

“Quien quiera ganar el Balón de Oro tiene que ser dedicado, tiene que ser profesional. No va con la fiesta, no va con la noche”, disparó Lula. “¿Cuántos años hace que Brasil no tiene un ídolo de verdad?”, prosiguió.

“Debería ser una inspiración para esos jugadores que aparecen en la televisión y pronto desaparecen por vanidad y porque no tienen estructura psicológica para crecer. Para esos chicos que se pintan de oro, de 17 años, que son vendidos [al extranjero] enseguida”, dijo el mandatario durante una entrevista.

“Messi debe servir de ejemplo a los jugadores brasileños. Tiene 36 años, es campeón del mundo, tiene un Balón de Oro y todo. Messi tiene que ser una inspiración de dedicación para este grupo. Quien quiera ganar el Balón de Oro tiene que ser dedicado, tiene que ser un profesional. No se mezcla” con la fiesta.

Durante una ceremonia celebrada en el Théâtre du Châtelet de París, Messi recibió el Balón de Oro 2023, superando a Erling Haaland, que quedó segundo, y a Kylian Mbappe. Ya había ganado en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021.

Messi supera por sí solo el número de veces que lo han ganado jugadores brasileños juntos: Ronaldo Nazario (1997 y 2002), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2005) y Kaká (2007).

Messi dedicó su octavo galardón a sus compañeros de la selección argentina y a “la gente de todo el mundo que tanto me ha apoyado durante mi carrera”.

El emotivo discurso del jugador argentino incluyó un homenaje a Diego Armando Maradona, quien el lunes habría cumplido 63 años.