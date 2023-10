Oficial de Gendarmería argentina anuncia cambio de percepción de género

Un oficial de la Gendarmería Nacional argentina ha comunicado a sus superiores que se autopercibe como mujer y que, a partir de ahora, adoptará esa identidad.

El comandante Marcelo Miguel Debrabandere, de 43 años, subjefe del Escuadrón 35 de El Bolsón, en la provincia patagónica de Río Negro, escribió una nota al comandante principal Darío Javier Moyano comunicándole la decisión:

”Hago saber al Señor Jefe [del Escuadrón], que de conformidad con la Ley Nº 26.743 (Identidad de Género), a partir de la fecha firmada, el suscripto, se autopercibe como MUJER. Asimismo, le informo que la situación descripta, no demandará por el momento, cambios en la situación registral del suscripto“.

Además, un largo audio del Comandante Debrabandere se hizo viral: ”Debido a la información que se ha divulgado, lo primero que tengo que decirles es que es cierto, me percibí como mujer el viernes pasado. Y es conforme a la Ley, sin más. No les voy a hablar de eso, ni se lo voy a explicar. Estoy dentro de la ley“, dijo.

”Lo único que les digo, además, que no implica que me vayan a ver con un código de vestimenta diferente, o un código de mujer, ni que me vayan a ver entrando y saliendo de los baños de mujeres“, añadió.

”Simplemente, de acuerdo con la Ley, me autopercibo como mujer. Respeto a todos los géneros. Y respecto a mi condición de comandante, seguiré comandando, incluso ahora con esta herramienta. Y de forma más tranquila“, subrayó.

”Estoy bien físicamente, psicológicamente también. No necesito ningún tipo de asistencia ni nada. Esto no cambia nada. Se lo comuniqué al personal después del entrenamiento del martes por la mañana. Se lo comuniqué a mi jefe a través de GDE (Gestión Electrónica de Documentos), como debe ser. Está todo por escrito. Mi familia, las personas cercanas a mí son muy conscientes de mi situación y me apoyan“, añadió.

”Se trata de una cuestión puramente jurídica. Por favor, compréndanlo, y los que no lo entiendan... lo siento. Es el curso en el que uno elige vivir con más o menos preocupaciones, nada más. Yo intento vivir con el menor número posible de preocupaciones“, prosiguió.

Según la Ley de Identidad de Género, que data de mayo de 2012, ”toda persona tiene derecho: a) al reconocimiento de su identidad de género. b) al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género. c) a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acrediten su identidad respecto del nombre o nombres, imagen y sexo con que se encuentre registrada en los mismos”.

Debrabandere no se ha casado. Tiene dos hijas de relaciones anteriores, la última con una mujer que conoció cuando cumplió funciones en Haití.