Massa anuncia sanciones si no se normaliza el suministro de gasolina

Los argentinos deben estar primero, sostuvo Massa

El ministro de Economía y candidato presidencial argentino, Sergio Massa, advirtió a las petroleras que, si no se soluciona el desabastecimiento de combustible antes del martes, no podrán enviar ninguna exportación al exterior.

“Si no se soluciona para el martes a la noche, no van a poder sacar un barco”, dijo Massa. “Primero el petróleo de los argentinos es de los argentinos”, agregó durante una conferencia de prensa en Tucumán al participar de la jura del gobernador Osvaldo Jaldo.

“En algún momento hubo algunos que especularon con que de acuerdo al resultado electoral iba a haber una devaluación”, argumentó Massa. Otros ”especularon con el vencimiento del acuerdo de congelamiento (de precios), y se habló de un aumento del 20%, del 40%...“, agregó.

Massa subrayó que ”si hoy el Estado no tuviera regulaciones, el litro de nafta se vendería a AR$ 680 (unos US$ 0,7 al cambio no oficial)“.

”La discusión es el 19 de noviembre si cada argentino paga o no AR$ 680 o paga el valor de hoy. Esa es la diferencia entre los dos proyectos de país. Lo vimos con el transporte“, subrayó también Massa al tiempo que señaló que ”el sector petrolero argentino está batiendo récords de producción“.

Para las petroleras ”es mucho más atractivo exportar a valor de barril internacional que vender en el mercado interno, a una regulación que hemos puesto para proteger el bolsillo de la gente, que se llama 'barril criollo'“, explicó también Massa.

”Celebro que las petroleras argentinas exporten más, [y] generen divisas, pero primero el pueblo argentino”, subrayó.

El sábado, las empresas refinadoras de petróleo YPF, Raízen (Shell), Trafigura (Puma) y Axion dijeron que el abastecimiento de combustible en el mercado interno se normalizaría en breve.