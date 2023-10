Lula pide a Pedro Sánchez un último esfuerzo en el acuerdo UE-Mercosur

La presidencia pro-tempore de Lula en el Mercosur termina a principios de diciembre

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una conversación telefónica mantenida la semana pasada, que tiene mucho interés en finalizar el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur.

“Si nosotros dos, que somos amigos, no hacemos un esfuerzo muy grande para hacer ese acuerdo, creo que ese acuerdo no va a salir”, le dijo a su colega europeo el líder brasileño y presidente pro tempore del Mercado Común del Sur.

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) está “estancado” desde 2019 después de que surgieran discrepancias sobre cuestiones medioambientales.

“Pedro Sánchez, que es el presidente de la UE, no está para discutir guerras, sino para discutir el acuerdo comercial, y eso es lo que tenemos que hacer mientras yo presido el Mercosur y él está en la presidencia del bloque europeo”, insistió Lula.

Brasil entregará el cetro del Mercosur a Paraguay durante la cumbre semestral del 6 y 7 de diciembre. El presidente paraguayo, Santiago Peña, se ha comprometido a no gastar energías en el acuerdo europeo si Lula fracasa.

“Si Lula no cierra, no continuaré con estas negociaciones en el próximo semestre y la presidencia paraguaya del bloque se centrará en discutir acuerdos con otras regiones del mundo que puedan alcanzarse muy rápidamente”, explicó Peña en septiembre.

En cuanto al escenario interno, Lula dijo que no quería que las Fuerzas Armadas participaran en la lucha contra la violencia en las favelas de Río de Janeiro porque “no es su papel”.

El pasado lunes, la Zona Oeste de Río de Janeiro fue escenario de una ola de violencia, en la que hubo destrozos y se quemaron una treintena de autobuses en represalia por la muerte de Matheus da Silva Rezende, alias 'Teteu', considerado el 'número dos' de la milicia que controla la ciudad. Al menos doce personas fueron detenidas por estos hechos, calificados por el gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, como “acciones terroristas”, prometiendo que no descansarán hasta detener a los principales líderes de estas facciones que se disputan el control del territorio con los narcotraficantes.

“No quiero a las Fuerzas Armadas en la favela luchando con criminales, ese no es su papel”, dijo Lula a la prensa a última hora del viernes tras reunirse con el ministro de Defensa, José Múcio, y la plana mayor.

El Presidente también subrayó que estaba en buenos términos con las Fuerzas Armadas y pidió que no se juzgara a los militares por “la locura de lo que ocurrió el 8 de enero”, cuando grupos rebeldes intentaron atraer a las tropas para dar un golpe de Estado y asaltaron la sede de los tres poderes del Estado en Brasilia.

Lula también señaló que será difícil que su Gobierno cumpla la meta de déficit primario cero (el resultado de las cuentas del Estado sin los intereses de la deuda pública) en 2024. “Difícilmente alcanzaremos la meta de déficit cero en 2024”, dijo en un desayuno con periodistas en el Palacio de Planalto, citado por la Agencia Brasil.

“Haremos todo lo posible para cumplir la meta fiscal. Lo que puedo decir es que no tiene que ser cero, el país no lo necesita. No voy a fijar una meta fiscal que me obligue a empezar el año recortando miles de millones de las obras que son prioritarias para este país. Creo que el mercado suele ser demasiado codicioso y sigue exigiendo un objetivo que sabe que no se va a cumplir”, añadió.

“Sabemos que el año que viene va a ser un año difícil por la caída de la inversión en China, la caída del crecimiento en China, la subida de los tipos de interés en Estados Unidos”, dijo. “No vamos a quedarnos parados esperando a que pasen malas noticias, vamos a trabajar para mejorar las cosas”, añadió.

En opinión de Lula, Brasil vive un momento excepcional en cuanto al potencial de la energía verde, que puede atraer inversiones para crear empleo e impulsar la economía.

Lula también fue informado el jueves por el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Fávaro, en vísperas de la 28ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), prevista para finales de noviembre en Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

“Brasil tiene el potencial de expandirse en 40 millones de hectáreas a través de la agricultura, la ganadería y la silvicultura, al tiempo que prioriza la conservación del medio ambiente, dando un ejemplo mundial. Esta es una de las iniciativas clave que el presidente Lula planea presentar en la COP28”, dijo Fávaro al jefe de Estado, según la Agencia Brasil.

El ministro señaló además que Lula se mostró entusiasmado con la posibilidad de atraer recursos internacionales para el programa de conversión de pastizales. “Él se comprometió personalmente a impulsar este esfuerzo para estimular el crecimiento”, dijo Fávaro a los medios.