Asamblea General de la ONU evalúa alto el fuego en Oriente Medio

“¿Por qué hay tanto dolor por la muerte de israelíes y tan poco dolor por nosotros, los palestinos?”. se preguntó Riyad Mansour

Una reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la que se debatía una posible resolución que pida un “alto el fuego inmediato” en Oriente Medio fue aplazada este jueves, según informó la Agencia Brasil. El organismo debe retomar el viernes la discusión del conflicto entre Israel y el grupo islamista Hamás, que controla la región de la Franja de Gaza.

Tras varios bloqueos en el Consejo de Seguridad de la ONU, los países partidarios de poner fin a la guerra en Oriente Medio pidieron una reunión de emergencia de la Asamblea General para intentar un acuerdo de alto el fuego.

Mientras que en el Consejo de Seguridad países como Estados Unidos o Rusia tienen poder de veto, en la Asamblea General basta con una mayoría de votos para que un texto sea aprobado.

El observador permanente de Palestina ante Naciones Unidas, Riyad Mansour, pidió un alto el fuego inmediato. Habló de los más de 7.000 palestinos muertos desde el 7 de octubre y cuestionó la diferencia de trato que se da a las víctimas israelíes y palestinas.

“¿Por qué hay tanto dolor por las muertes de israelíes y tan poco dolor por nosotros, los palestinos? ¿Cuál es el problema? ¿Tenemos la fe equivocada? ¿El color de piel equivocado? ¿La nacionalidad equivocada? ¿El origen equivocado? ¿Cómo pueden los representantes de los países explicar lo horrible que es la muerte de mil israelíes y no sentir lo mismo por la muerte de mil palestinos que mueren ahora, todos los días?”.

Por su parte, el representante de Israel, Gilad Erlan, calificó de absurda la resolución a favor de un alto el fuego y comparó a Hamás, responsable del ataque del 7 de octubre que causó la muerte de 1.400 israelíes, con un cáncer.

“La misión de Israel es erradicar este mal de la tierra. Erradicarlo. Hamás ya no puede existir. Nuestro objetivo es la erradicación completa de Hamás y de sus capacidades. Y emplearemos todo el tiempo de que disponemos para lograrlo. Sólo hay una solución para curar el cáncer, y es extirpar cada célula cancerosa”, subrayó.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Hossein Amir-Abollahian, también habló el jueves: “Seré franco con el gobierno estadounidense, que está gestionando este genocidio en Palestina. No aplaudimos la expansión de la guerra en la región. Pero les advierto que si continúa el genocidio en Gaza, no se librarán de la guerra. Esta es nuestra casa y Oriente Medio es nuestra región”. El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, advirtió a Irán esta semana que no entrara en el conflicto.

Aunque se apruebe la resolución, Israel no está obligado a seguir la recomendación de la ONU. Pero la votación podría mostrar el aislamiento de Israel.

(Fuente: Agencia Brasil)