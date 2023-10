Uruguay hace todo lo posible por la rehén en manos de Hamás

Shani Goren Horovitz cumplía los requisitos para obtener la ciudadanía uruguaya y ahora el gobierno de Lacalle Pou gestiona su liberación

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, explicó este miércoles que la Cancillería del país sudamericano participa en las conversaciones en curso para la liberación de la ciudadana uruguaya retenida como rehén por el grupo terrorista pro palestino Hamás.

“Hace un día y medio que estamos tratando este tema, el tema de la nacionalidad fue lo primero que tratamos de resolver, y después, por lo que les puedo decir porque es una situación sensible, creo que si hablamos demasiado se puede frustrar o complicar de alguna manera, está Israel que fue víctima de este atentado y del terrorismo y después hay algunos países que están actuando como negociadores”, dijo Lacalle a la prensa en Río Negro, donde asistió a un acto cerca de Fray Bentos.

“Lo que hicimos fue hablar con la embajada de Israel para decir que nos habían contactado por el tema de los rehenes y que no queríamos entorpecer ningún tipo de trabajo, de estrategia, de táctica...”, agregó.

El martes, la embajada uruguaya en Israel expresó su “máxima preocupación” por la situación de Shani Goren Horovitz, nieta de uruguayos, a quien se le concedió la ciudadanía uruguaya esta semana, tras ser secuestrada el 7 de octubre en el kibutz donde vivía .

Lacalle también explicó que el gobierno uruguayo pidió a la Cruz Roja que acelerara la liberación de la joven de 29 años.

“Lo único que hace que no me sienta peor es pensar que no se fue sola, que hay otras personas del kibutz con ella, que no está sola. Antes ya tenía miedo de los terroristas”, dijo Tamar, la madre de Shani. “Hay que seguir viviendo, pero mi corazón no está aquí; está con mi hija”, dijo también la mujer. “Sé que desde aquí no puedo hacer nada para que mi hija se sienta mejor. Todo lo que pensaba quedó en la vida de antes. Desde hoy, para mí, no son personas. No hay nadie con quien hablar. No hay nada bueno que pensar de ellos. Tanto odio, tanto...”, prosiguió. “No son personas, no son animales, son peores que animales con todo el odio y lo que sacaron ese sábado”, ahondó.

“Es evidente que los terroristas habían entrado en el kibutz”, declaró Shira, hermana de Shani, al semanario Hebrew Hai Weekly tras los sucesos que desencadenaron la crisis actual. “No entendíamos dónde estaba el ejército. Shani estaba muy asustada, yo también temblaba, no sabíamos qué hacer”, añadió. ”Intentaron romper muchas cosas para asustarme y (para) sacarme, pero no salí [de mi casa]. Luego entraron en la de los vecinos, oí disparos, sacaron a algunos, los secuestraron“, prosiguió.

En la otra casa, su hermana hablaba por teléfono con su cuñada cuando la conversación se vio interrumpida de repente por gritos en árabe, el sonido de disparos y su llanto. Fue lo último que la familia supo de Shani hasta que apareció en uno de los vídeos difundidos por Hamás.

”Al menos sabemos que no le dispararon. Por un lado, la vimos más tarde en un vídeo difundido por Hamás. Pero además, una mujer del kibutz, que se salvó porque cuando le dispararon fingió estar muerta, dijo que vio a Shani viva. Vio que Shani estaba ayudando a la hija de mi vecino, que estaba con sus dos hijas. La abuela de esas niñas apareció muerta en el campo“, dijo Shina a la periodista uruguaya Ana Jerozolimski, que vive en Israel.

”Hasta donde sabemos, la Sra. Goren se encuentra actualmente secuestrada en Gaza. Esta Misión Diplomática desea expresar su mayor preocupación por su situación y solicitar -a través de las gestiones de su Ministerio- su inmediata liberación”, decía una nota de la Embajada uruguaya a la Cancillería en Montevideo.