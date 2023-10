Argentina: Macri y Bullrich se desmarcan de JxC para apoyar a Milei

La coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) del ex presidente Mauricio Macri está prácticamente rota después de que la candidata presidencial Patricia Bullrich anunciara tras una cena con el ex jefe de Estado que ambos al diputado Javier Milei (La Libertad Avanza - LLA) en la segunda vuelta del 19 de noviembre contra el ministro de Economía Sergio Massa, de Unión por la Patria (UP).

Mientras en Buenos Aires los analistas políticos ya hablan del certificado de defunción de JxC, el gobernador de Jujuy y titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, calificó de “irresponsable” la decisión unilateral de Macri y Bullrich porque perjudica la toma de decisiones dentro de JxC. Agregó que fueron Macri y Bullrich quienes abandonaron la alianza. En otras palabras, JxC planea permanecer unido a nivel legislativo, pero muy probablemente sin Propuesta Republicana (PRO) de Macri en futuras elecciones.

La fórmula de JxC de Bullrich y el radical Luis Petri quedó tercera el domingo con el 23,9% de los votos. Morales dijo que el directorio de la UCR no tuvo tiempo suficiente para evaluar el apoyo de Petri a Milei y su desvío de sus raíces. El Gobernador también destacó el insignificante peso organizativo de Petri e insistió en que los responsables eran Macri y Bullrich.

Otros partidos integrantes de JxC, como la Coalición Cívica (CC) de la ex diputada Elisa Carrió, también anunciaron que no apoyarán a ninguno de los dos candidatos en la segunda vuelta, mientras que la UCR firmó un comunicado en el mismo sentido.

“La UCR no apoyará a ninguno de los dos candidatos. Ninguno de los dos garantiza un futuro de progreso para la Argentina”, reza el documento. “Sergio Massa es tan responsable como Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner del estado del país, de su empobrecimiento, del proceso inflacionario, de la corrupción y del deterioro social y económico de la Argentina”.

El partido político de los ex presidentes Hipólito Irigoyen, Marcelo de Alvear, Arturo Illia, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa también consideró que el “extremismo demagógico” de Milei está “en las antípodas de nuestro pensamiento”.

“Su plataforma política y la violencia que se desprende de sus palabras y gestos, siempre atacando la convivencia, no tienen nada que ver con nuestro partido. Nunca podríamos tener nada que ver con su espacio”, subrayó la UCR.

“Anoche tuve un encuentro con Milei, hablamos de sus declaraciones [la acusó de colocar bombas en jardines de infantes en los años 70] y nos perdonamos porque hoy el país necesita que podamos perdonarnos. Está en juego el futuro”, dijo Bullrich al anunciar su decisión, que no fue bien recibida por algunos dirigentes de La Libertad Avanza (LLA), quienes aseguraron que le habían creído a Milei cuando dijo que se alejaría de la casta política tradicional, “pero ahora está negociando con Macri”.

“Cuando la patria está en peligro, todo vale. Tenemos la obligación de no ser neutrales”, argumentó Bullrich.

Milei había cursado una invitación al resto de las fuerzas políticas tras salir segundo en las elecciones del domingo. Dijo entonces que estaba dispuesto a hacer tabula rasa tras la campaña, con la segunda vuelta a la vista. También habría dado instrucciones a sus aliados en las provincias para que llegaran a acuerdos con líderes políticos locales para unirse contra Massa.

Otros medios también han sugerido que podría haber una división dentro del PRO, con aquellos que siguen al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Ambos dirigentes anunciaron este miércoles que no respaldarían ni a Massa ni a Milei.