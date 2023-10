Sequía en región del Chaco preocupa a las autoridades paraguayas

El gobierno paraguayo expresó este jueves su preocupación por la dramática sequía que causa estragos sociales, económicos y ambientales en la región del Chaco, que también afecta a zonas de la vecina Bolivia, se informó.

Según medios locales, miles de personas carecen de agua potable, mientras una megainversión de 130 millones de dólares en un acueducto resultó un fiasco. El viceministro de Obras Públicas, Arístides Espinoza, dijo que la obra concluida por la anterior administración fue un fracaso. “Las tuberías debían ser de diámetro uniforme, pero nos enteramos que se habían comprado tres tamaños: 600 mm, 500 mm y 450 mm”, explicó.

“Hubo dos consorcios, el primero hizo los primeros 100 km, pero lamentablemente quebró y hubo otras dos licitaciones posteriores, con empresas que continuaron la obra”, agregó. Los equipos técnicos están ahora evaluando la situación, señaló asimismo.

Camilo Benítez de la Auditoría General dijo que la revisión del fallido acueducto del Chaco paraguayo estaba en su etapa final, después de que se gastaran 130 millones de dólares y, hasta la fecha, el sistema siguiera sin funcionar.

La sequía adelantará el cierre del ciclo lectivo anual en el municipio de Teniente Manuel Irala Fernández, y está afectando a agricultores y ganaderos de la zona debido a la falta de agua y alimentos para estas actividades. Autoridades sanitarias han mencionado asimismo un aumento significativo de los casos de diarrea.

El presidente Santiago Peña dijo en las redes sociales que se tomarán medidas “para que el tan ansiado acueducto sea una realidad”.

“¡Seguimos trabajando, Paraguay avanza!”, agregó.

El ministro de Defensa, Óscar González, despidió este jueves un convoy de camiones del Ejército enviado a la región con más de 500.000 litros de agua.

Mientras tanto, las autoridades bolivianas esperaban esta semana a que la situación llegara a niveles extremos para declarar el desastre nacional. Para declarar un desastre nacional, el país tiene que llegar a una situación de sequía extrema y más de tres departamentos tienen que carecer totalmente de agua, explicó el miércoles el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. ”Las condiciones no están dadas. Para declarar un desastre nacional tiene que haber una crisis de sequía extrema, tiene que haber más de tres departamentos, hasta cinco, que estén declarados en desastre y el país no tiene que estar en condiciones económicas (para resolver). Bolivia goza de estabilidad económica, tenemos recursos, todavía no es necesaria la ayuda de organismos internacionales”, dijo a los periodistas.

A principios de mes, el viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión y Desarrollo Forestal, Magín Herrera, restó importancia al hecho de que 150 municipios, de un total de 340, se hayan declarado en emergencia por la falta de agua.