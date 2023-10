¿Israel y Colombia romperán lazos tras las declaraciones de Petro?

Las relaciones diplomáticas entre Israel y Colombia penden de un hilo después de que el presidente del país sudamericano, Gustavo Petro, hiciera pública su postura respecto a la actual crisis en Oriente Próximo.

“Si tenemos que suspender las relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos los genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta”, dijo Petro en X (antes Twitter) tras el anuncio de Israel de interrumpir las exportaciones de material de seguridad.

La medida de Israel se dio luego de que Petro comparara a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) con los nacionalsocialistas (nazis) alemanes de la Segunda Guerra Mundial y no condenara de plano las acciones de Hamas, por lo que fue citada la embajadora colombiana Margarita Manjarez.

