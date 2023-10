Argentina: Alcalde porteño sería jefe de Gabinete de Bullrich

Bullrich busca mostrar a JxC como un movimiento unido pero su posible ministro de Economía también fue vinculado a un escándalo sexual

Con el objetivo de transmitir un mensaje de unidad dentro de Juntos por el Cambio (JxC), la precandidata presidencial Patricia Bullrich anunció este sábado que, en caso de resultar electa presidenta, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien derrotó en las primarias, será su Jefe de Gabinete.

“Para lograr este cambio con una ejecución rápida y eficiente, he convocado a Horacio para que me acompañe como Jefe de Gabinete de Ministros”, dijo Bullrich durante una conferencia de prensa en Buenos Aires a ocho días de las elecciones generales.

Bullrich destacó la “capacidad de gestión” de Larreta y las “transformaciones” que logró en la Ciudad. “Le agradezco que haya aceptado este lugar”, agregó.

“Esto es mucho más que un anuncio electoral, es demostrarle a la sociedad que JxC está dispuesto a agarrar al país del fondo del pozo. Y para sacarlo de ahí estamos convocando a los que tienen más experiencia”, sostuvo Bullrich.

Larreta prometió dar lo mejor de sí para combatir a “dos populismos [la alianza liberal de Javier Milei y Unión por la Patria del ministro de Economía Sergio Massa, de extracción kirchnerista] que ya demostraron lo destructivos que son y está claro que la opción de cambio real es Juntos por el Cambio”.

Si bien Bullrich maniobró para preservar el 28% de los votos de JxC -suyos y de Larreta sumados- en las Primarias Abiertas, Simulatáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, varios analistas dudan que la iniciativa rinda frutos ya que muchos de los que votaron a la ex ministra de Seguridad querían que se despegara del núcleo del ex presidente Mauricio Macri, dada su devastadora derrota en primera vuelta frente a Alberto Fernández en 2019. Con sus movimientos en la dirección opuesta, Bullrich puede sumar el apoyo de los larretistas, pero no le saldrá gratis. ¿El balance justificará la jugada? ¿O dará votos adicionales al favorito Milei, que ahora podría incluso evitar la segunda vuelta?

Para escapar a un ballotage, un candidato presidencial necesita al menos el 45% de los votos válidos, o al menos el 40% con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo clasificado.

En el escenario actual, Bullrich aspiraría al segundo puesto para ingresar en el desempate, por lo que necesitaría derrotar a Massa, cuya fuerza política se ha visto fuertemente mermada por el reciente escándalo del “Yachtgate”, en el que está implicado el Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde.

Pero Bullrich, apodada “Pato”, sigue jugando últimamente al pato criollo. Un pato criollo es un pato salvaje que comete un error a cada paso y algunos nombres parecen estar cargados, porque Bullrich anunció que, en caso de ser elegida, Carlos Melconián sería ministro de Economía. Luego se hicieron virales unos audios con la voz del ex presidente del Banco de la Nación Argentina (BNA) ofreciendo empleos dentro del Gobierno a mujeres con las que salía.

Melconián se desempeñó como presidente del BNA entre el 23 de diciembre de 2015 y el 18 de enero de 2017, a propuesta del entonces presidente Macri.

Aunque el nuevo escándalo no borró los efectos del que involucró a Insaurralde, demostró ante la opinión pública que la corrupción reina por igual dentro de JxC y Unión por la Patria (UP). Al final, Milei parece haber aumentado su ventaja.

“Gran gesto de Patricia con Horacio fortaleciendo el equipo que tiene que hacerse cargo de la desastrosa crisis que sufre la Argentina”, escribió Macri en X (antes Twitter). Y los dirigentes macristas más duros, como la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, celebraron la jugada de Bullrich. Así, se hizo difícil explicar cómo el criterio de quienes condujeron el barco al precipicio en 2019 podría producir algún avance significativo esta vez.

Según La Nación, Bullrich confía en que muchos de los que apoyaron a Milei en las primarias se pasen al campo de JxC, además de un aumento en la participación ciudadana, lo que redundaría en su clasificación a la segunda vuelta. También apuesta a que la alianza de Milei sufra un desgaste por la anunciada alianza con el sindicalista Luis Barrionuevo.

Bullrich y Melconián fueron entrevistados el sábado durante una cena televisiva por la conductora Mirtha Legrand, de 96 años. Durante el programa, hablaron sobre la ilegalidad de las grabaciones que involucran al economista y Bullrich destacó que se trató de “una campaña sucia”.

Melconián sostuvo que “lo único” que quieren quienes están detrás de la filtración “es hacer daño”.

Luego Legrand le preguntó a Melconián si esas grabaciones eran falsas o reales. “Tengo 66 años y las dos veces que participé de alguna manera en política me sacudieron”, respondió Melconián. ”Nunca me pasó nada hasta que (la señora Bullrich) dijo que yo iba a ser ministro de Economía“, continuó antes de explicar cómo estas tácticas son habituales en la política mundial cuando ”no hay otra cosa“ que decir contra un candidato.

”Pero ¿cuál es el origen, de dónde viene?“. insistió Legrand.

”Ahí está, el tercer punto, el origen. Cuando me dicen esto empiezo a pensar en la fuente, un señor ni siquiera de un canal abierto, que empiezo a mirar, pregunto y (es) un tránsfuga de primer nivel, un delincuente. Un señor que es un extorsionador, una persona que aparentemente se dedica a estos menesteres, igual que la persona que lo apadrina, aparentemente de los servicios [de inteligencia]. Ni siquiera denuncia esta farsa“, subrayó Melconíán.

Preguntado por si era su voz, Melconián insinuó que podía tratarse de un imitador. ”Aunque fuera yo, ¿qué dice esto? Nada“, subrayó.

”Las campañas sucias en Argentina llegaron a un nivel terrible. Escuché varias veces el audio y es absolutamente incoherente que no tiene nada que se pueda decir que hay un delito. Lo escuché varias veces porque está en juego mi prestigio, el de Carlos y el de nuestro gobierno. Para mí esto está hecho con el propósito de que hoy estemos discutiendo esto“, dijo también Bullrich.

Melconian sostuvo asimismo que ”el mayor dilema“ de quienes pusieron en circulación las grabaciones ilegales es ”que se discuta, nada más“. Bullrich lo interrumpió: ”Carlos, dejalo ahí“.

”Es una campaña sucia. Son cosas editadas por un tránsfuga, que no tienen coherencia entre sí. Es una grabación ilegal“, definió.

Pero Legrand retrucó que Melconián debería ”defenderse con más fuerza“.

”Mirtha, un día de yate de Insaurralde son siete años de una jubilación mínima. Te das cuenta del nivel de perversión?”, señaló Bullrich.