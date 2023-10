Penadés expulsado del Senado uruguayo

No fue un día fácil para el presidente Lacalle Pou, que conocía desde hacía 30 años al político caído en desgracia

El Senado uruguayo votó este miércoles por unanimidad la expulsión de Gustavo Penadés como miembro de la Cámara Alta, luego de que se le impusieran 180 días de prisión preventiva por su presunta implicación en 22 delitos sexuales, se anunció en Montevideo.

“Queda aprobada entonces como lo hemos leído la destitución del ex senador Gustavo Penadés”, subrayó la vicepresidenta de la República y titular del Senado, Beatriz Argimón. Los 29 senadores presentes el miércoles bajaron el pulgar a Penadés.

Todas las bancadas decidieron “la destitución del hasta hoy suspendido senador Gustavo Penadés”, amparándose en “el artículo 115 de la Constitución”, dijo la senadora Graciela Bianchi citando la norma que permote que cada cámara corrija a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones.

“Es cierto que el ex senador Gustavo Penadés goza de la presunción de inocencia que lo acompañará hasta que la condena sea firme, pero el Senado, cuando se trata de la conducta de sus pares, tiene una potestad similar a la de los jueces”, explicó también. “No necesitamos esperar la resolución del Poder Judicial porque tenemos suficiente convicción como senadores de que se han cometido hechos absolutamente reprochables”, señaló asimismo.

Penadés había sido elegido miembro de la Cámara Alta por el Partido Nacional (PN) del presidente Luis Lacalle Pou. Dimitió como miembro del PN el 6 de junio tras ser procesado por 22 delitos, entre ellos, 11 cargos de explotación sexual de menores y cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravado.

También se le imputan tres delitos de abuso sexual agravado, un delito de violación, desacato, corrupción de menores y un delito de atentado violento al pudor, todo ello en régimen de reiteración real y en calidad de autor, según informó este martes el portavoz de la Fiscalía, Javier Benech.

El presunto cómplice de Penadés, el profesor de Historia Sebastián Mauvezín, también fue condenado a 180 días de prisión preventiva.

A pedido del opositor Frente Amplio (FA), la Cámara alta también debatió la destitución del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por sus presuntas maniobras para proteger a Penadés. Los senadores del FA reclaman que el presidente Lacalle Pou ordene “una investigación seria” por la “trama” en el Ministerio del Interior destinada a ayudar a Penadés, obstruyendo investigaciones judiciales, y también por el caso de espionaje en el que estuvo involucrado el ex jefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, que derivó en el procesamiento de uno de los directivos de la firma Cielos Verticales.

Hay una “responsabilidad política” del ministro Heber, explicó el senador Enrique Rubio, quien además sostuvo que “hubo un intento de bloquear la investigación utilizando resortes y vínculos que tienen que ver con jerarquías del Ministerio del Interior”. Esto se suma a situaciones anteriores y por eso llegamos a la conclusión de exigir la renuncia de Heber, por su responsabilidad política“.

Heber aseguró que no pensaba dejar su cargo y afirmó que no existe una investigación policial paralela. ”De ninguna manera he pensado en dejar el Ministerio, a menos que el Presidente de la República me lo pida o por una censura en el Parlamento. Lo voy a hacer en marzo, aunque al Frente Amplio no le guste“, dijo Heber. ”El Ministerio del Interior siempre estuvo a disposición de la Fiscalía para colaborar en este caso“, agregó, al tiempo que admitió que se quedó con el sinsabor del ”engaño y la traición“ de parte de Penadés. ”Es una situación que no esperábamos“, dijo Heber.

”No es un día fácil, es un día muy triste“, dijo Lacalle. También explicó que se pronunció a favor de Penadés cuando estalló el escándalo porque ”en ese momento no había elementos de prueba.“ El ex parlamentario ”no es la persona que uno conocía; evidentemente, había una mentira“, señaló el jefe del Estado. ”En ese momento no había pruebas, testimonios, testigos... No puedo decir 'no lo dije', pero la situación ha cambiado“, ahondó.

La ”vulnerabilidad de los menores... es una cuestión institucional seria y grave, en cuanto a los delitos que se cometieron“, consideró el mandatario. ”Personalmente, se pueden imaginar que no es un día fácil“, dijo también a los periodistas sobre alguien a quien dijo conocer ”desde hace 30 años“, antes de que afloraran las pruebas contundentes. ”En aquel momento no había elementos de prueba, ni testimonios, ni testigos“, insistió.

”Lamentablemente no me sorprende”, dijo también Lacalle sobre el pedido de renuncia de Heber por parte del FA.