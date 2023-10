Falklands, cuestionamiento a desempeño de la Asamblea Legislativa y la respuesta

Miembro de la Asamblea Legislativa Roger Spink

No es todo monocolor en las Islas Falkland, a pesar que en el órgano electo, y de hecho el gobierno autónomo, o sea en la Asamblea Legislativa no existen los partidos políticos, ni sus ocho integrantes están identificados con alguna tendencia.

Eso no impide empero que en estos días de hiper-comunicaciones y de una suerte de democracia directa recaigan severas críticas sobre el legislativo en general. Tal ha sido el caso de una carta hecha pública por un reciente fallido aspirante a una de las ocho bancas, quien se despachó con una andanada de cuestionamientos sobre el proceder y resultados de la actual Asamblea Legislativa, bajo el título de “A pura marcha atrás”. Correspondió al legislador MLA Roger Spink ducho en números y presupuestos por sus antecedentes gerenciales en el sector privado responder a la quejosa carta.

”Me sentí muy entristecido al leer la carta en el semanario (Penguin News) de la semana pasada bajo el título, “A Pura Marcha atrás” firmada por el infructuoso candidato en la reciente elección parcial para llenar la vacante generada por la renuncia de un titular de la Asamblea Legislativa.

Si bien nunca complacientes y siempre conscientes que podemos, y nos esforzamos por ser mejores, la actual Asamblea ha exitosamente elevado el perfil y el apoyo hacia las Falklands con un muy excelente 40 Aniversario de la Liberación (2022), algo que conozco personalmente porque viajé a lo largo y ancho del Reino Unido participando en múltiples eventos, hablando y agradeciendo a los muchos quienes nos apoyan dentro del espectro político (británico) y de los cuales dependemos para nuestra defensa.

El gobierno de las Falklands está actualmente construyendo cuarenta viviendas, que representan para nuestro gobierno un número récord de contratos, o sea que los compradores por primera vez de vivienda, continuarán a beneficiarse de los lotes subsidiados y fraccionados que dispusimos en el viejo corral de Bennett; o sea la inversión del sector privado en nuevas viviendas ha alanzado su momento más alto; la ruta a MPA (aeropuerto internacional) continúa a ser asfaltada; la Educación ofrecida a los Isleños les ha permitido cursar estudios avanzados y obtener oportunidades de trabajo mejor remunerados, un hecho que marca grandes avances para nuestra gente; los caminos en la zona rural han sido reparados y la red extendida; está comenzando el tratamiento de ortodoncia en el Hospital de Stanley y las operaciones de cadera están siendo atendidos mediante una opción privada para eliminar las colas de espera; un amplio nivel de subsidios ha sido provisto para proteger a aquellos más vulnerables y ayudarlos a enfrentar temas del costo de vida, ocasionados por hechos a nivel mundial; la mejor retribución para los funcionarios del escalafón más bajo en el gobierno de la Falklands fue elevada mediante un sistema de bonos; el salario mínimo fue aumentado hasta el 105% del salario del costo de vida; cuando culmine la construcción de Tussac House, residencia para la tercera edad, se habilitará un gran cambio en la atención que recibirán los mayores de nuestra comunidad.

El campo de deportes, a prueba de todo clima y el gimnasio adjunto cuando completados, serán un gran aporte para nuestros deportistas, masculinos y femeninos, ofreciendo excelente cobertura y experiencias para los Isleños y el deporte en general.

Siempre me reúno regularmente con la gente que administra un banco de alimentos (ayuda para la familias más necesitadas) para tratar de comprender en qué áreas podemos mejorar el aprovisionamiento.

Hay por supuesto muchas más mejorías que puedo enumerar. Los proyectos mayores como pueden ser el Puerto nuevo, la planta de generación eléctrica, los terrenos y facilidades para la disposición de residuos continúan avanzando pero como es normal en proyectos tan complejos no están ajenos a ciertos temas de discusión. Actuamos y decidimos en función de los mejores consejos que podemos obtener. Aún cuando ello signifique decisiones impopulares.



La economía de Falklands continua a prosperar tanto por medio de nuestra industria de pesca y su cuidadosa administración, como mediante el trabajo creado para la gente de las Islas por vía del programa de inversiones de capital.

Todo lo mencionado más arriba y mucho más se logra por ocho individuos, que creo, tienen siempre presentes en sus corazones los mejores intereses de las Falklands; puede que no siempre estemos de acuerdo pero al menos respetamos nuestros distintos puntos de vista y continuamos a esforzarnos por construir la mejor edificación posible en favor de un futuro más venturoso para nuestros hijos y nuestros nietos.

Debo decir que una de las cosas más difíciles que aprendí cuando me convertí en legislador de la Asamblea, es con gracia y altura aceptar que cuando pierdes en una de tus argumentaciones sobre algún tema, resulta en verdad algo muy útil para futuros candidatos a legisladores pues no hay que sorprenderse que algunos quienes discreparon con tus posiciones en algún tema, pueden en otras oportunidades y otros asuntos, resultar tus aliados.

No es mi intención verme involucrado en un largo interminable debate con el Sr. Webb y por tanto no responderé a futuras cartas. También estoy muy al tanto de los temas de FIMCO (la planta procesadora de carnes donde trabaja el Sr. Webb). Por tanto el Sr Webb tiene la oportunidad de desafiar a los actuales miembros de la Asamblea Legislativa en la próxima elección general tal cual lo hiciera en la última elección y dejar que el electorado, como lo son siempre, sean los árbitros del debate.“

Y el legislador MLS Spink concluye con una frase que puede interpretarse como, ”Ladran, Sancho, señal que cabalgamos”.

A pura marcha atrás

La carta que motivara la respuesta de MLA Roger Spink fue presentada por el ciudadano Gary Webb bajo la denominación que puede inferirse como “ A pura marcha atrás”

”En noviembre se cumplirán dos años desde que los actuales siete de ocho legisladores accedieron a sus bancas en la Asamblea Legislativa. Podrá cada uno de ellos explicar al país qué es lo que han logrado para el bien, prosperidad y acciones positivas en favor de las Islas durante ese tiempo, es decir desde que están en sus bancas. Igualmente les voy a dar una pista, pero desde ya advierto que las conferencias y reuniones en el exterior a donde concurrieron no cuentan como logros.

Desde que Uds. ocupan sus bancas, el país está en el punto más alto de una crisis del costo de vida, tenemos bancos de alimentos lo cual no tendría que ser celebrado, sino más bien tendríamos que agarrarnos la cabeza de vergüenza por tener un banco de alimentos.

El precio del diesel ha saltado 21%, de keroseno 53%, gasolina 4% y el gas 9%, en tanto la tarifa de electricidad ha crecido más de £3 (31 a 41%) según la tarjeta de prepago que uno adquiera.

Los proyectos de obras más importantes están en franco deterioro, las reformas en el hospital llevan una eternidad y a qué costo; los costos de la residencia de Tercera Edad, Tussac House están fuera de control al punto que no se sabe cuál será la cifra final de la obra. Igualmente en inversiones de proyectos mayores, ya sea están estancados o sin conducción aparente, por ejemplo la nueva planta de generación de electricidad, la planta potabilizadora de agua, saneamiento, escuelas, muelles, el puerto nuevo, el tema de una turbina eólica ha estado en la Asamblea a consideración de los legisladores por dos años y medio, una situación disparatada en el plan de obras.

Y no olvidemos el tema de la vivienda que fue apenas mencionado en la sesión de la Asamblea Legislativa durante setiembre, con el legislador MLA Gavin Short afirmando que el tema ya fue discutido hace diez años. (No me digan que entre viaje y viaje al exterior, ninguno de Uds. pudo haber enfrentado el tema cara a cara con las empresas contratadas?)

Por tanto, repito mi pregunta original y recurriendo a las promesas de sus programas de campaña, qué es lo que han efectivamente alcanzado que sea beneficioso para nosotros la gente? Dejaré que el Penguin News decida el número de palabras de las respuestas de cada uno de Uds., pero desde ya puedo pensar en una sola palabra, Nada.”