El TSE aplaza juicio contra Bolsonaro

Si es condenado, Bolsonaro podría ser inelegible por ocho años por segunda vez

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil aplazó este martes el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, a quien se atribuye haber abusado de su poder político de cara a las elecciones del año pasado que finalmente perdió frente a Luiz Inácio Lula da Silva, informó la Agencia Brasil.

El martes, el TSE escuchó a la defensa y a la acusación, así como al Ministerio Público Electoral (MPE), que defendió la presentación de las demandas contra el ex presidente. La sesión se suspendió y se reanudará el martes (17), momento en el que los jueces comenzarán a emitir sus votos.

Bolsonaro es acusado por partidos políticos rivales de utilizar la estructura de la Presidencia de la República para promover su candidatura a la reelección.

En la primera demanda, se afirma que el entonces mandatario hizo una transmisión en vivo en redes sociales el 21 de septiembre de 2022, dentro de la biblioteca del Palacio de Alvorada, para presentar propuestas electorales y pedir votos para los candidatos que apoyaba.

La segunda demanda se refiere a otra transmisión realizada el 18 de agosto, cuando Bolsonaro supuestamente pidió votos para su candidatura y para aliados políticos que también se presentaban a las elecciones, llegando incluso a mostrar propaganda electoral.

En la tercera demanda, Bolsonaro es cuestionado por haber mantenido una reunión con gobernadores y cantantes entre el 3 y el 6 de octubre para anunciar su apoyo político a la segunda vuelta.

El abogado Tarcísio Vieira de Carvalho, que representa a Bolsonaro, cuestionó la legalidad del juicio conjunto de las tres demandas y dijo que la medida perjudicaba el trabajo de la defensa.

En cuanto a las transmisiones en vivo, el letrado sostuvo que no se utilizó la estructura del Estado y que las transmisiones se hicieron a través de redes privadas de Bolsonaro.

“Esta reunión tuvo lugar fuera del palacio. En las imágenes no aparece ningún símbolo de la República, no hay simbología alguna. No hay bandera, no hay escudo. No hubo ningún rédito electoral”, insistió.

El Ministerio Público Electoral (MPE) defendió la presentación de las demandas. “Es necesario caracterizar la gravedad del hecho, en términos de un impacto sustancialmente negativo en la legitimidad del evento”, dijo el fiscal electoral adjunto Paulo Gonet Branco.

Si es condenado, Bolsonaro podría quedar inelegible por ocho años por segunda vez. La misma pena podría afectar asimismo al compañero de fórmula de Bolsonaro, el general Walter Braga Netto.

En junio, el ex presidente fue inhabilitado por el TSE por ocho años por abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación. Bolsonaro mantuvo una reunión con embajadores en julio del año pasado en el Palacio de la Alvorada, donde atacó el sistema de voto electrónico. Braga Neto fue absuelto en ese caso porque no participó en la reunión.