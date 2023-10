Dólar “blue” se dispara y supera umbral de AR$ 1.000

Para servicios como Spotify o Netflix, la cotización se ubica en AR$ 731

El dólar “blue” (eufemismo para referirse al dólar del “mercado negro”) perforó este martes la barrera psicológica de los AR$ 1.000 y cerró la jornada en AR$ 1,010 tras haber llegado en algún momento a AR$ 1,040, se informó en Buenos Aires.

En tanto, la cotización oficial que existe sólo como concepto ya que casi nadie puede comprar dólares a ese tipo de cambio, cerró a AR$ 367,18 en promedio entre las principales entidades del sistema bancario del país, y a AR$ 365,50 en el Banco de la Nación Argentina.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió U$S 220 millones el martes para evitar que la divisa extranjera se disparara más, lo que redundó en un saldo negativo de U$S 290 millones en lo que va de la semana.

La agencia tributaria AFIP también decidió el martes unificar las cotizaciones utilizadas para transacciones con el exterior a través de tarjetas de crédito. Elevó el impuesto a los Bienes Personales de 5% a 25% y eliminó el umbral de US$ 300 a partir del cual se aplicaba un recargo adicional. De esta manera, la nueva alícuota quedó en AR$ 731 y se utilizará para gastos en el exterior pero también para servicios de streaming como Netflix o Spotify

En este escenario, el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa apuntó contra los “4 o 5 vivos” detrás de la fuerte suba y prometió no parar hasta encarcelarlos. “Creo que en algún momento en la Argentina, quien especule con los ahorros de la gente y quien genere ganancias ilegales extraordinarias a través del arbitraje tiene que ir preso”, dijo Massa durante un encuentro con empresarios en la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

“Puedo ganar o perder una elección porque eso es secundario, pero quédense tranquilos que de acá al 10 de diciembre me voy a encargar de que estos 4 o 5 pícaros vayan presos. Y se los digo para que no empecemos después porque atacan el mercado, las libertades, hasta que no los vea en la cárcel, no voy a parar”, enfatizó.

En tanto, otros economistas responsabilizaron al diputado liberal Javier Milei, también aspirante a la presidencia, por el alza del precio del dólar. Milei, licenciado en Economía, afirmó que “cuanto más suba el dólar, más fácil será dolarizar”, e insistió en que “el peso no puede valer más que excremento”. También recomendó a la gente no renovar sus depósitos a plazo fijo en moneda local.

Los políticos de la oposición resumieron la actitud de Massa de la siguiente manera. “Todo fue culpa de [el ex presidente Mauricio] Macri hasta que pasó a ser de Milei: ellos no hicieron nada mal”.

La abogada Valeria Carreras presentó el martes una denuncia penal contra Milei por sus dichos. Las “declaraciones de Milei en dos medios distintos no hacen otra cosa que agitar un delicado momento económico nacional e internacional”, argumentó Carreras al presentar cargos por incitación a la violencia.

La candidata presidencial Patricia Bullrich -de filiación macrista- también criticó a Milei. ”Te destruye el bolsillo y te encarece los precios (...) para justificar sus planes de dolarización”, escribió la ex ministra de Seguridad en X (ex Twitter).