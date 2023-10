Paraguay investigará declaraciones que vinculan al expresidente Cartes con el asesinato de Pecci

“Estamos recopilando la información que sustentará el nuevo equipo y una vez la tengamos la daremos a conocer”, dijo Rolón en una entrevista radial

El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, anunció este lunes que se investigarán las declaraciones que vinculan al ex presidente Horacio Cartes (2013-2018) con el asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci, ocurrido el año pasado durante su luna de miel en Colombia.

Las frases que supuestamente vinculan a Cartes con el crimen fueron pronunciadas por Francisco Correa Galeano, quien se cree estuvo detrás del armado del equipo de sicarios que ultimó a Pecci.

“Estamos recabando la información que sustente el nuevo equipo y una vez que la tengamos la daremos a conocer”, dijo Rolón en una entrevista radial.

Correa Galeano acusó a Cartes y al narcotraficante Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, como los instigadores del crimen.

Cartes, también conocido por ser el mentor político del actual mandatario Santiago Peña, ha negado las acusaciones pero podría ser citado a declarar, se informó en Asunción.

Si la declaración de Correa es falsa, enfrenta entre 6 y 12 años de cárcel, explicó Erik Urbieta, veedor judicial de Colombia, también en entrevista con Radio Monumental 1080 AM de Asunción. Urbieta instó al Poder Judicial paraguayo a ayudar a las autoridades colombianas a determinar si el ex presidente fue o no el cerebro del crimen de Pecci.

Según la oficina de Rolón, las autoridades paraguayas utilizarán sus propias fuentes para esclarecer la veracidad de las declaraciones de Galeano ante el fiscal colombiano Mario Burgos,

el pasado 6 de octubre, cuando señaló a Cartes y al “Tío Rico” como autores intelectuales del crimen.

Rolón anunció asimismo que se ha conformado un equipo de trabajo integrado por los fiscales Cristian Ortiz y Carlos Alejandro Cardozo (de la Unidad Especializada en Crimen Organizado), y Osmar Legal y Francisco Cabrera (de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción), quienes trabajarán bajo la coordinación de la fiscal adjunta Matilde Moreno.

Pecci fue asesinado por sicarios el 10 de mayo de 2022, durante su luna de miel en una playa de Isla Barú, cerca de Cartagena. Las autoridades colombianas han capturado a la mayoría de los presuntos autores materiales del crimen. Sin embargo, los autores intelectuales aún no han sido determinados.