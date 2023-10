Argentina: Todos los candidatos menos uno condenan el derramamiento de sangre en Israel

¿Habrá una segunda vuelta o Milei podrá liquidar el pleito el 22 de octubre?

La locuaz diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman fue la única candidata presidencial que no condenó las acciones de Hamás contra civiles israelíes este fin de semana durante su discurso de apertura del segundo (y último) debate antes de las elecciones del 22 de octubre. Incluso condenó de algún modo a Israel por los hechos.

No estuvo igual de evidente quién ganó el duelo erístico, aunque el libertario Javier Milei pareció haberse alzado con la victoria gracias a los escándalos de corrupción -sobre todo el caso Martín Insaurralde- que salpicaron al ministro de Economía, Sergio Massa, de la fuerza gobernante Unión por la Patria (UP), sumados al pasado de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, vinculado a la guerrilla de Montoneros o a las violentas Juventudes Peronistas de los años setenta.

Al final, quedó la incógnita: ¿Se convertirá Milei en presidente en primera vuelta o habrá una segunda ronda el 19 de noviembre? Para evitar una segunda fase, un candidato presidencial necesita al menos el 45% de los votos válidos, o al menos el 40% con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo clasificado. Y de ser así, ¿quién desafiaría a Milei: ¿Massa o Bullrich?

En tanto, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, lució tranquilo y destacó los logros obtenidos en su provincia, que prometió replicar a nivel nacional. Pero ocupa el cuarto lugar entre cinco y las chances de que llegue a la Casa Rosada son más que escasas.

“Estamos al borde de la hiperinflación. Con el agravante de que los indicadores sociales están peor que en 2001”, advirtió Milei en su discurso de apertura. La solución no es “con buenas palabras o buenos modales” sino que “se arregla con medidas contundentes que sólo La Libertad Avanza propone”, enfatizó.

Al dirigirse a Bullrich, el economista subrayó: “Vos borraste tu pasado de montonera asesina”, y sostuvo que otros políticos o dirigentes sindicales que quieran sumarse a LLA también podrían cambiar de opinión.

Massa insistió en que “lo peor ya pasó” y que a partir del 10 de diciembre como presidente se enfocará en la recuperación de los salarios a través de “un plan de producción y desarrollo.” También pidió a los argentinos que “voten sin bronca ni odio”.

Bullrich afirmó que el progreso de Argentina sólo se logrará acabando con la corrupción gubernamental. “Para terminar con el robo hay que terminar con el kirchnerismo”, argumentó. ”Los únicos que tienen buenos sueldos son los ñoquis (trabajadores estatales que sólo aparecen los días de pago) de La Cámpora que vos prometiste borrar“, agregó.

Luego de que Bullrich le preguntara a Massa ”¿Cuándo van a dejar de saquear?“, el ministro de Economía respondió que sus exabruptos y pérdida de compostura a lo largo de varios tramos del debate no la llevaban a ningún lado. ”Hablar canyengue no te va a hacer mejor“. Agregó que ”no te hará mejorar tu mala actuación electoral“.

”Canyengue” es lunfardo (argot argentino) para referirse a una persona grosera, petulante y arrogante.

Massa también se comprometió a “incluir a Hamás en la lista de organizaciones terroristas de Argentina.” Sabe que necesita desvincularse del Memorándum de Entendimiento de la actual vicepresidenta y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner con Irán para investigar los atentados en 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y en 1994 contra la Asociación Israelita de Beneficencia de Argentina (AMIA), además de la muerte del fiscal especial Alberto Nisman en dudosas circunstancias.