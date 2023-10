Argentina no pagará vencimientos al FMI hasta después de las elecciones

La inflación en Argentina “llegaría al 120% interanual a fines de 2023”, dijo el FMI

Argentina pagará vencimientos por valor de 2.600 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) después de las elecciones presidenciales del 22 de octubre, según se informó el jueves en Buenos Aires. Sin embargo, 1.280 millones de dólares vencían este viernes, otros 640 millones el 12 de octubre, y un tercer pago de 673 millones estaba previsto para el último día hábil del mes.

Un informe del FMI prevé que Argentina acumule 8.000 millones de dólares en reservas hasta finales de año. El documento también proyecta una caída del PIB del 2,5% “debido al impacto mayor de lo esperado de la sequía y a políticas macroeconómicas más estrictas durante el resto del año”.

En cuanto a la inflación, “se espera que alcance el 120% interanual a finales de 2023, aunque esto dependerá en gran medida de la evolución del traspaso del tipo de cambio a los precios y de la aplicación de las políticas”, mientras que “se espera que la balanza comercial mejore gradualmente en lo que queda de 2023, apoyada también por las mejoras en la balanza energética tras la finalización de la primera fase del gasoducto”.

El estudio del FMI también explica que “se espera que el nuevo paquete de políticas aumente las reservas internacionales netas en unos [US]$ 8.000 millones entre agosto y diciembre.” La nueva meta dista mucho del programa original acordado con el ex ministro de Economía Martín Guzmán, a lo que el ministro Sergio Massa objetó que Argentina perdió más de 20.000 millones de dólares por la sequía, y precisamente por esa razón debió reformularse. Debido a la sequía, Argentina trató de renegociar un nuevo programa que tardó cuatro meses en dar luz verde al último desembolso.

“El programa ha sido desviado, reflejando la sequía histórica junto con desvíos y demoras en las políticas y el criterio de desempeño de fin de junio para la acumulación neta de reservas”, dijo el Fondo.

El director para el Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdés, consideró que dolarizar la economía argentina, como propone el candidato presidencial Javier Milei, no reemplaza la necesidad de “una política fiscal sostenible que lleve a tener deudas que no sean demasiado altas”, se informó. “Algo muy importante para nosotros es que lo que uno hace en el mundo monetario y cambiario no sustituye lo que es necesario hacer en el mundo fiscal”, agregó.