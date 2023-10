FIFA: Mundial 2030 se celebrará en España, Portugal y Marruecos

El fútbol unirá a seis países, dijo Domínguez

El organismo rector del fútbol, la FIFA, anunció este miércoles que la Copa Mundial de 2030 regresará al continente donde todo comenzó un siglo antes, pero tras los partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay, el resto del evento se celebrará en España, Portugal y Marruecos.

“La candidatura conjunta de Marruecos, Portugal y España es la única candidata a albergar la Copa Mundial de la FIFA 2030. Las celebraciones del centenario y los partidos conmemorativos tendrán lugar en Uruguay, Argentina y Paraguay”, señaló la FIFA en un comunicado.

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, ofreció una conferencia de prensa en Asunción para explicar que “un Mundial centenario no podía, no debía, dejar de recordar y no estar a la altura de las circunstancias, y así lo entendió el pleno del Consejo de la FIFA. Quiero agradecer al Presidente [de la FIFA, Gianni] Infantino, quiero agradecer al Presidente de la UEFA, quiero agradecer al colega Presidente de la Confederación Africana y a todo el Consejo de la FIFA que hizo posible, y que el fútbol hace posible, unir tres continentes para celebrar un centenario de la fiesta y el deporte más hermoso del mundo, que es patrimonio de todos. El fútbol unió a tres continentes, el fútbol une a seis países. Un acontecimiento histórico”, declaró Domínguez, flanqueado por los dirigentes de las tres asociaciones de fútbol participantes: Claudio Tapia (Argentina - AFA), Robert Harrison (Paraguay - APF) e Ignacio Alonso (Uruguay - AUF).

“Creímos en grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde empezó todo. Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos inaugurales de la #CopaMundialCentenario”, publicó Domínguez en redes sociales.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, escribió que los actuales defensores del título albergarán su primer partido en el evento. “Nuestro país tendrá el orgullo de albergar el partido inaugural de @Argentina en 2030”, escribió Tapia. “¡Nos sumamos a esta celebración mundialista! ”, añadió.

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, también se alegró por la noticia de que el estadio Centenario de Montevideo volvería a albergar un partido del Mundial un siglo después de la primera edición del torneo celebrada en ese recinto, en la que la selección local derrotó a su vecina Argentina por 4-2 para hacerse con el título.

“Este reconocimiento hace justicia a aquellos pioneros que construyeron la historia del fútbol. Gracias”, dijo Lacalle.

Chile también había intentado ser sede del evento de 2030 junto con las otras tres naciones sudamericanas, pero se quedó con las manos vacías. “De hecho, originalmente sólo se hablaba de dos países: Uruguay y Argentina. Luego se amplió el Mundial de 32 a 48 y en ese contexto se sumó Paraguay. Más tarde se unió Chile. Es cierto que Chile no está presente esta vez, pero eso no significa que no vayamos a trabajar para que Chile esté o que también encontremos algo de esta talla. Es una decisión que toma la FIFA, no nosotros. Nosotros podemos proponer y ellos son los que determinan cómo y qué”, explicó Domínguez.

La FIFA también argumentó que la candidatura chilena no prosperó debido a su deficiente infraestructura en materia de estadios, que no cumplen con los estándares actuales, a pesar de que en algunos de ellos se jugó el Mundial de 1962. El Estadio Nacional de Santiago, que está siendo remodelado para la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos el 20 de octubre, se acerca a los parámetros internacionales, pero aún está lejos de las sedes europeas, explicó la FIFA.

Tras el anuncio, el presidente chileno, Gabriel Boric Font, telefoneó a su colega argentino, Alberto Fernández, para tratar el asunto, se informó en Santiago. El mandatario argentino respondió que “era una decisión de la FIFA”.

Boric habría instruido al ministro de Deportes y ex futbolista profesional Jaime Pizarro a buscar alternativas para revertir la situación. “Nos hemos enterado por la documentación de la página web de la FIFA, que es algo curiosa”, dijo Pizarro.

”El partido del centenario se jugará en Uruguay, dada la conmemoración de los 100 años del Mundial. Un partido adicional se jugará en Argentina, ya que fue finalista y subcampeón en el Mundial de 1930. Y un partido adicional se jugará en Paraguay, sede de la Conmebol, primera y única confederación existente en el Mundial de 1930,″ dijo Pizarro.

Según el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (AFNP), Pablo Milad, “Montevideo será la sede por derecho propio, por haber sido sede del primer Mundial en 1930; Argentina por ser el actual campeón y Paraguay por ser la sede de la Conmebol.”