El dólar blue no conoce techo en Argentina

Desde su lanzamiento el 22 de mayo, el billete de $ 2.000 perdió alrededor del 66% de su valor frente al dólar ”blue

El dólar “blue” (eufemismo para referirse al “mercado negro”) cerró este miércoles en AR$ 843 tras tocar los AR$ 850 en algún momento del día, se informó en Buenos Aires. La nueva cotización al cierre de la jornada fue AR$ 36 superior a la del martes y significó una suba de AR$ 497 en lo que va de 2023, tras alcanzar los AR$ 346 a fines de 2022. De esta manera, la nueva brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 141,4%.

En tanto, el dólar con tarjeta de crédito con un 30% de impuesto PAIS y un 45% de impuesto a las ganancias se ubicó en AR$ 642,25, mientras que para las compras superiores a US$ 300, que tienen un recargo del 5%, cotizó en AR$ 660,6.

El Banco Central (BCRA) vendió US$ 80 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Fue el segundo día consecutivo con saldo negativo, luego de una racha de 35 jornadas consecutivas con resultados positivos. Así, las ventas en los tres primeros días hábiles de octubre ascendieron a US$ 96 millones para contrarrestar las adquisiciones de US$ 530 millones de septiembre, además de las compras del lunes por valor de unos US$ 21 millones.

A menos de seis meses de su lanzamiento, el billete de AR$ 2.000 -el más alto del país- ya perdió un tercio de su valor tras sufrir una caída del 33% en su poder adquisitivo y del 66% frente al dólar “blue”, pasando de US$ 4,11 a US$ 2,46 o menos.

Según se informño en Montevideo, el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou sigue de cerca la situación por su impacto en las compras transfronterizas que afectan a las zonas cercanas a los pasos internacionales. El jefe de Estado uruguayo habría admitido sentirse impotente ante factores que “no dependen de nosotros”, mientras que la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, afirmó que “las compras de uruguayos en Argentina perjudican el crecimiento y la recaudación fiscal de Uruguay”. También reconoció que “las proyecciones de consumo y recaudación del presupuesto incluyen el gasto de los consumidores en Argentina”, lo que se traduce en una magra recaudación, además de que se espera que menos argentinos visiten el país durante la próxima temporada de verano.