¿Hasta dónde dañó la candidatura de Massa el escándalo Insaurralde?

Insaurralde es aliado político del diputado Máximo Kirchner, pese a no ser kirchnerista de nacimiento. De ahí la relevancia electoral del escándalo

El alcance del daño causado por el llamado escándalo Insaurralde a la candidatura presidencial del ministro de Economía argentino, Sergio Massa, del frente oficialista Unión por la Patria (UP), no se conocerá con certeza hasta las elecciones del 22 de octubre. Lo mismo ocurrirá con la reelección del gobernador de Buenos Aires, Axel Kiciloff.

Martín Insaurralde era Jefe de Gabinete bonaerense cuando aparecieron fotos suyas disfrutando de un encuentro exclusivo en un yate de lujo frente a Marbella con una acompañante de alto perfil llamada Sofía Clerici. Además de su reciente acuerdo de divorcio de 20 millones de dólares con su ex esposa Jesica Cirio, no es ningún secreto que Insaurralde no puede costear esos placeres con su sueldo.

Una vez que estalló el caso, Insaurralde renunció como jefe de Gabinete de Kiciloff y también como candidato a concejal de Lomas de Zamora, distrito del que actualmente es intendente con licencia sin goce de sueldo.

El fiscal federal Sergio Mola abrió una investigación sobre el patrimonio de Insaurralde y sus posibles vínculos con hechos de corrupción que muy probablemente implicarían a otros funcionarios de las administraciones de UP, tanto a nivel nacional como local.

Mola imputó a Insaurralde y Clerici por blanqueo de capitales y pidió que se congelaran sus bienes y se les prohibiera salir del país. También pidió al juez federal Federico Villena que se excusara de intervenir en el caso por su estrecha amistad con Insaurralde, cuya primera esposa -Liana Toledo- es empleada de dicho tribunal.

Sin embargo, otros juzgados de la Ciudad de Buenos Aires y de La Plata también reclaman competencia y es probable que el caso no avance hasta que se determine quién se encargará de él.

Mola es conocido por haber impulsado junto con el también fiscal Diego Luciani una condena de seis años de prisión contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK).

Pese a no ser kirchnerista de nacimiento, Insaurralde es un aliado político del diputado Máximo Kirchner. De ahí la relevancia electoral del escándalo.

Rumores no confirmados en la capital argentina también vincularon a Insaurralde y sus colaboradores con la supuesta venta de candidaturas en la boleta de concejales de Lomas de Zamora para La Libertad Avanza (LLA) de Javier Milei.

Villena es el mismo juez que llevó la causa del carguero venezolano Boeing 747-300 de Emtrasur, que tenía antecedentes y tripulación iraníes.