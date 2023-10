EE.UU.: McCarthy destituido como presidente de la Cámara Baja

El republicano Kevin McCarthy ha sido destituido como presidente de la Cámara de Representantes tras sólo 269 días en el cargo, se informó desde Washington DC.

La Cámara aprobó por 216 votos a favor y 210 en contra la moción para destituirlo. De este modo, McCarthy se convierte en el Speaker que menos tiempo ha ocupado el cargo, a excepción de Theodore M. Pomeroy, que en 1869 fue “Speaker” durante un día, por cuestiones burocráticas. McCarthy dirigió durante 269 días, en los que vivió bajo la presión de los republicanos radicales agrupados en el llamado “Freedom Caucus”, también conocidos como republicanos MAGA.

McCarthy había sobrevivido a una moción en su contra en junio, cuando Estados Unidos estaba al borde del impago de su deuda soberana, momento en el que llegó a un acuerdo con el presidente Joseph Biden para elevar el techo de la deuda. Por ese acuerdo, los legisladores más cercanos al expresidente Donald Trump se sintieron traicionados.

El Gobierno estadounidense estuvo entonces a punto de cerrarse la semana pasada debido a turbulentas negociaciones presupuestarias para el año fiscal 2024 que exigían profundos recortes, antes de que el sábado pasado se anunciara una prórroga de 45 días tras un acuerdo bipartidista impulsado por McCarthy en el que se renunciaba a esos recortes. Por ello, los republicanos MAGA le bajaron el pulgar.

Nacido en California hace 58 años, fue líder de la minoría republicana en la Cámara Baja desde 2019, con la demócrata Nancy Pelosi como presidenta. Desde 2014 y hasta entonces, con los republicanos al frente de la Cámara y John Boehner y Paul Ryan como “Speakers”, ocupó el cargo de “número dos”.

McCarthy fue el primer líder republicano en visitar la mansión de Trump en Mar-a-Lago (Florida) pocas semanas después del atentado del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

Por primera vez en sus 234 años de historia, la Cámara Baja resolvió “dejar vacante el cargo de presidente de la Cámara”, y como resultado de la iniciativa de un legislador del ala dura del propio Partido Republicano: Matt Gaetz. Esto dejó el camino libre para una carrera sin precedentes para suceder a McCarthy un año antes de las próximas elecciones. El presidente de la Cámara es constitucionalmente segundo en la línea de sucesión presidencial, precedido únicamente por la vicepresidenta Kamala Harris.

Mientras tanto, el papel de Presidente de la Cámara será asumido provisionalmente por el congresista Patrick McHenry -también republicano y candidato de McCarthy-, pero con las funciones del cargo y del propio órgano notablemente mermadas. Hasta que se elija al sucesor formal de McCarthy, la Cámara de Representantes no podrá debatir asuntos legislativos y McHenry sólo estará facultado para reconocer los nombramientos de los oradores y declarar el receso o la suspensión de la sesión.

Tras el anuncio, McCarthy dijo que no volvería a presentarse. “Ha sido un honor servir”, subrayó en X (antes Twitter) después de que ocho republicanos (Andy Biggs, Ken Buck, Tim Burchett, Eli Crane, Matt Gaetz, Bob Good, Nancy Mace y Matt Rosendale) se unieran a una bancada demócrata unánime en una votación para desbancarle, convirtiéndose así en el primer presidente de la Cámara en la historia en ser destituido por votación. “Puede que hoy haya perdido una votación, pero he luchado por lo que creo, y creo en Estados Unidos”, añadió.

“No me arrepiento de haber defendido la elección del gobierno por encima del agravio. Es mi responsabilidad. Es mi trabajo. No me arrepiento de haber negociado. Nuestro gobierno está diseñado para encontrar compromisos. No me arrepiento de mis esfuerzos por crear coaliciones y encontrar soluciones”, dijo McCarthy. “Me educaron para resolver problemas, no para crearlos”.