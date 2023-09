Petroleras en Falklands: ya están en marcha preparativos para comenzar operaciones en 2024

Una delegación de Navitas que ha anunciado un ambicioso plan de desarrollo del yacimiento de Sea Lion, se encuentra de visita en las Islas

La Asamblea Legislativa de las Islas Falkland está comprometida a contar con “el desarrollo de un sector de hidrocarburos bien regulado y muy robusto desde el punto de vista medioambiental, y está política no ha cambiado”.

La afirmación pertenece a la legisladora MLA Teslyn Barkman en un comentario al semanario de las Islas, Penguin News, como resultado de la visita que una delegación de la petrolera de origen israelí Navitas Petroleum, ahora en asociación con Rockhopper Exploration, está realizando a las Islas. La legisladora MLA Barkman tiene bajo su área de responsabilidad la cartera de Recursos Naturales, incluyendo minerales.

Con motivo de la visita de la delegación de Navitas que ya ha anunciado un ambicioso plan de desarrollo del yacimiento de Sea Lion en la cuenca Falkland norte, se le preguntó a la legisladora si han habido cambios en materia de política de hidrocarburos en la Asamblea Legislativa y su respuesta contundente fue que no.

Cuando se le preguntó si había inquietudes en vista de los recientes comentarios por parte del liderazgo del partido Laborista del Reino Unido en contra de asignar nuevas licencias para desarrollar los sectores del petróleo y del gas en el mar del Norte, MLA Barkman recordó que las “Falklands ya cuentan con un sector de hidrocarburos,” y agregó, “todo lo que encare el gobierno del Reino Unido siempre será un factor a tener en cuenta, y nos vamos a asegurar que tanto el gobierno como la oposición de su Majestad estén al tanto de los altos niveles que esperamos de nuestro sector de hidrocarburos. Ambos partidos del Reino Unido han reconocido plenamente que los recursos naturales y la administración de nuestra economía son decisión de las Falklands.”

En cuanto a cómo los cometidos medioambientales de la Asamblea Legislativa pueden equilibrarse con las metas económicas y el compromiso del desarrollo los hidrocarburos, la legisladora dijo “de la misma forma en que lo hacemos ahora con nuestra economía basada en los recursos naturales”.

“Debe estar bien regulada, no puede estar sustentada a expensas del futuro”

Agregó que los hidrocarburos son una industria diferente del momento que no serán de producción continua o sostenible para siempre, y por tanto “es tarea del gobierno aplicar decisiones inteligentes, asegurándonos que cuando los beneficios de dicha industria cesen, --algo que en algún momento ocurrirá pues no habrá más petróleo de valor comercial en las Falklands--, que no tengamos el país patas para arriba como resultado de ese final”.

MLA Barkman adelantó que montar un Fondo Soberano nacional, “o sea un fondo de inversiones que acumule las ganancias suplementarias del gobierno, ya sea de los excedentes generados para el propio gobierno en tanto dure la bonanza, puede asegurar que un escenario patas arriba no se cumpla”.

También es importante asegurarse que las expectativas de la sociedad en torno a los beneficios económicos están bien entendidos y desarrollados, para así no caer en un ciclo de bonanzas y desplomes, de euforia y disforia..

Por último en materia de medio ambiente, un régimen de múltiples consultas además de las Declaraciones de Impactos medioambientales, asegurarán que los trabajos que se realicen con los hidrocarburos, no serán a expensas del medio ambiente.

“Para eso debemos asegurarnos que no estamos tolerando un impacto que está por lejos, más allá de lo que esta sociedad y este país necesitan”.

Recordemos que los últimos acontecimiento en materia de hidrocarburos en las Falklands han incluido una revisión de los planes para que Navitas y Rockhopper emprendan el desarrollo del proyecto de Sea Lion, con amplias reservas comprobadas. A principios de este año se informó que las decisiones finales sobre inversiones se iban a anticipar en el correr del 2024, comenzando con los trabajos técnicos, y que tras 30 meses de operaciones ya se podrá contar con los primeros embarques de petróleo.

Similarmente Argos Resources, una empresa de exploración de crudo y gas registrada en las Islas vendió su activo, una licencia de exploración, PL001 en la cuenca norte de Falkland a JHI Asociados, una empresa canadiense dedicada a la producción de petróleo y gas.

El negocio fue consentido por el gobierno de las Falklands. Se aclara que Argos Resources, tras la venta está camino a su disolución y si bien estuvo vinculada a la pesquera Argos las dos industrias no están para nada asociadas.