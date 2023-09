Uruguay tiene sus tres primeras mujeres coroneles

Etcheverry, de 47 años, cobró notoriedad cuando siendo teniente coronel se convirtió en edecán del presidente Luis Lacalle Pou

El Senado de Uruguay aprobó el ascenso de las tres primeras mujeres militares que alcanzan el grado de coronel en las Fuerzas Armadas del país sudamericano, anunció este lunes el ministro de Defensa, Javier García.

“En un hecho histórico, el Senado aprobó los permisos solicitados por el P.E. para ascender a las primeras mujeres como Coroneles de las Fuerzas Armadas”. En @EjercitoUy Coronel Andrea De los Santos y en @Fuerza_aerea_uy Coronel María Eugenia Etcheverry y Coronel (Nav) Ana Inés Sandes”, escribió García en X (ex Twitter).

Las mujeres representan alrededor del 25% de los militares uruguayos, se explicó también en Montevideo, pero la mayoría no ocupa cargos relevantes.

García también explicó que Ana Inés Sandes y María Eugenia Etcheverry serían ascendidas en la Fuerza Aérea y Andrea de los Santos en el Ejército.

Sandes, nacida en Tacuarembó, ingresó a la Escuela Militar Aeronáutica en 1997, el primer año en que se aceptaron mujeres y se inscribieron seis. Se graduó en 2000.

En una entrevista con El Avisador de su departamento natal, Sandes admitió que “la discriminación siempre está, a pesar del paso del tiempo, entre pares, entre jerarquías.”

“Uno tiene que hacerse un lugar con su trabajo, y estoy convencida de que esa es la forma de ganar confianza. Pero siempre hay gente a la que no le gusta o no le agrada que una mujer ocupe un puesto de este tipo. Es algo que se siente. Es difícil de describir, no te lo dicen la mayoría de las veces, pero está presente y te preguntas: si hubiera un hombre en esa posición, ¿la reacción sería la misma en determinadas situaciones?”, añadió.

Sandes también recordó su participación en un programa de formación en Estados Unidos junto a 300 hombres, siendo ella la única mujer.

Etcheverry, una montevideana de 47 años se graduó en 2000 y ha prestado servicios en la Base Aérea de Durazno antes de convertirse en ayudante de campo del presidente Luis Lacalle Pou, asistiendo y asesorando al jefe de Estado en todo lo relacionado con el trabajo de las Fuerzas Armadas.

“Es un gran desafío, asistir al presidente de la República no es un lugar menor. Lo tomé como una sorpresa. Soy piloto de A37, me formé en el Escuadrón 2. Mi último cargo fue como comandante en el escuadrón base, que da apoyo técnico y logístico a una unidad”, dijo al momento de su nombramiento.

De los Santos fue ascendida mientras prestaba servicios en la Brigada de Infantería General Eugenio Garzón Nº 1, ubicada en Punta de Rieles, sobre la Ruta 8. Egresó de la Academia Militar en 2001. En enero de 2015, se convirtió en la primera mujer oficial en ocupar un puesto de mando. En ese entonces, admitió a la revista del Ejército que “a veces es un poco más difícil para quienes, además de ser militares, somos madres y llevamos adelante un hogar. Pero eso no nos impide cumplir con las exigencias de la carrera”.