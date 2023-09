Presidente paraguayo advierte de que el acuerdo UE-Mercosur es ahora o nunca

“Será este año o no será, nunca ocurrirá”, subrayó Peña

El presidente paraguayo, Santiago Peña, insistió este lunes en que si el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea no está operativo antes del 6 de diciembre no habrá acuerdo después de que él asuma la presidencia pro témpore del bloque del Mercado Común del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

“Le he dicho y se lo he transmitido al presidente [Luiz Inácio] Lula [da Silva] que cierre la negociación porque si él no cierra, yo no voy a seguir en el próximo semestre”, dijo Peña al Financial Times en su residencia de Asunción.

El Mercosur y la Unión Europea (UE) han abierto canales de diálogo para alcanzar un acuerdo comercial antes de fin de año. Sin embargo, la comunicación entre las partes se está volviendo tensa, especialmente entre los presidentes de Paraguay y Brasil.

“Voy a dedicar el próximo semestre a cerrar acuerdos con otras regiones del mundo que estoy seguro llegaremos a un acuerdo muy rápidamente”, advirtió también Peña al mencionar a Singapur y Emiratos Árabes Unidos.

Para Peña, ha llegado el momento de tomar una decisión tras 25 años de negociaciones. “Paraguay tiene una vocación muy fuerte de integración, somos el país más abierto de América Latina, hacemos negocios prácticamente con todos los países del mundo”, dijo. “Pero en este acuerdo comercial, ya no es una discusión técnica, es una decisión política y esto no está del lado del Mercosur, sino del lado de la Unión Europea”.

“Si hay alguien que puede cerrar el acuerdo es Lula... Será este año o no será, nunca ocurrirá”, añadió Peña.

La UE y el Mercosur alcanzaron un acuerdo de asociación en 2019, pero las discusiones se han visto obstaculizadas por nuevas exigencias, en particular en materia medioambiental, tal y como recogía una carta de la UE al Mercosur el pasado febrero.

Mercosur dijo que estas exigencias eran “inaceptables”, ya que conllevan sanciones. Lula ha sostenido en repetidas ocasiones que las sanciones no son propias del trato entre socios.