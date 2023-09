Legisladores paraguayos llevan al Parlasur la crisis de la hidrovía

El Mercosur tiene que resolver esta crisis que afecta a toda la región, dijo Gamarra

Legisladores paraguayos llevaron al Parlamento del Mercosur (Parlasur) en Montevideo la crisis derivada del cobro de peajes por parte de Argentina a las barcazas que navegan por la Hidrovía del río Paraná, se informó el lunes en la capital uruguaya. Mostraron pancartas en las que se leía “Navegación libre ya”, “Navegación libre siempre” y “Hidrovía = Mercosur”.

“Iniciamos la LXXXIX Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur. Voy a hacer oír en mi presentación la voz de protesta de Paraguay contra el cobro irregular e ilegal de peajes en la hidrovía”, dijo el diputado Walter Harms a través de la red social X, antes del inicio de la sesión ordinaria del Parlasur.

En representación de Paraguay estuvieron los diputados Kattya González, Dionisio Amarilla, Rubén Rubin, Carlos María López, Jazmín Narváez y Hugo Meza, entre otros, quienes insistieron en la importancia de la hidrovía en la conformación del Mercosur.

El senador Derlis Maidana destacó que “desde la delegación paraguaya siempre hemos apoyado la necesidad de desarrollar una agenda que incluya la discusión de los grandes temas porque, a nuestro entender, el propósito del Parlasur es cumplir con los fines y propósitos del Tratado de Asunción; apoyamos la necesidad de actualizar nuestros modelos de integración regional” e insistió en la necesidad del bloque de garantizar la libre navegación para la comercialización de las mercaderías de cada país sin aranceles ni restricciones.

El diputado argentino del Parlasur Alejandro Karlen propuso un abrazo con Rubin en señal de amistad tras declaraciones la semana pasada sobre la relevancia de jugar la carta militar en las negociaciones entre ambos países y de ahí la necesidad de que el presupuesto de Defensa sea una prioridad.

Respecto a la sesión de la semana pasada, Rubin explicó que “fue un debate abierto con colegas sobre la defensa nacional y no estábamos hablando de ningún conflicto en particular”. En ese contexto, el colega que habló antes dijo que no iría a la guerra por su país y luego me tocó hablar a mí y dije que sí iría“ y agregó que la palabra ”guerra” fue una respuesta a ese colega que habló antes.

El diputado paraguayo del Parlasur Rodrigo Gamarra se refirió a la reciente retención por parte de Argentina de camiones que transportaban gas licuado de petróleo (GLP) a Paraguay. Gamarra afirmó que este bloqueo se suma al peaje ilegal que se cobra en la hidrovía.

“Levanto mi voz de protesta no sólo como paraguayo sino también como miembro del Parlamento del Mercosur, donde tenemos que hacernos cargo de este problema y ser parte de la solución”, enfatizó ante sus pares.

Gamarra también recordó que el Mercosur nació para unir a sus miembros en materia de comercio y libre tránsito, que las acciones de Argentina afectaron de manera “dañina y perjudicial”.

“Días atrás en la frontera de Puerto Pilcomayo fueron retenidos de manera arbitraria, ilegal y hasta inhumana más de 20 camiones que transportaban GLP para consumo interno en Paraguay y lo digo por el trato recibido por los transportistas y también por los ciudadanos que viven en la zona de Clorinda, quienes fueron expuestos innecesariamente al peligro que significa tener en condiciones no aptas para ese tipo de camiones y con ese tipo de carga, la documentación legal para proceder al libre tránsito”, agregó Gamarra al tiempo que insistió en que el asunto va más allá de Paraguay y Argentina ya que se trata de un problema regional que incluye al Parlasur y al Mercosur porque es un ataque al libre comercio y al tránsito.

Viajar entre Encarnación y Posadas “debería ser rápido y fraterno porque no es un cruce de larga distancia sino simplemente de visita entre ciudades, como lo hacemos permanentemente con Brasil en Ciudad del Este y Foz de Iguazú, donde no hay un control exhaustivo y abusivo por parte de las autoridades”, señaló también.