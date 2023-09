Bolivia: Evo anuncia candidatura presidencial para 2025

“Jamás nos rendiremos”, dijo Morales

Alegando una campaña “sucia” en su contra, el ex presidente boliviano Evo Morales anunció durante el fin de semana que se presentará de nuevo a las elecciones de 2025. Su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), el mismo del actual jefe de Estado, Luis Arce Catacora, afirma que Morales es el “rey de la cocaína”, mientras que la oposición lo considera un “narcotraficante”, según medios locales.

Morales aseguró que se vio “obligado” a tomar esta decisión por la que “luchará”, en medio de la división en el seno del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS).

”Me han convencido de que voy a ser candidato, me han obligado. Claro que la gente quiere (que me postule), pero me están obligando, contra Evo, la derecha, el Gobierno, el imperio“, dijo en su programa de Radio Kawsachun Coca.

”No nos vamos a rendir y vamos a estar en esta dura batalla democrática ahora para construir propuestas, tengo una reunión con empresarios, y bienvenidas las propuestas, tenemos que construir la agenda post bicentenario“, agregó. ”Todavía tenemos fuerza“, insistió Morales, quien lamentó que Arce, que fuera ministro de Economía bajo su mandato, no haya avanzado ni un ápice de la agenda de 13 pilares hacia el bicentenario del país, el 6 de agosto de 2025.

Morales afirmó que el gobierno de Arce lo quería fuera de escena incluso de manera física y por eso decidió aceptar el desafío. ”Vamos a enfrentar con verdad, dignidad y honestidad toda esa agresión que sufrimos en las redes sociales por parte del Ministerio de la Presidencia”, publicó en X (antes Twitter).

El anuncio de Morales se produjo pocos días antes del congreso nacional del MAS, que se celebrará del 3 al 5 de octubre en Cochabamba. Los aliados de Arce han intentado celebrar el evento en El Alto, junto a La Paz, y renovar a los líderes del partido gobernante, empezando por el propio Morales. A cambio, los evistas esperan la expulsión de Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, a quienes consideran “traidores”.

“¡Nunca nos rendiremos, hermanas y hermanos, unidos salvaremos una vez más a nuestra querida Bolivia!”. dijo Morales el sábado pasado.

Como otras fracciones dentro del MAS favorecerían la reelección de Arce, Choquehuanca advirtió que si continúan las disputas internas, “el pueblo puede enojarse contra la clase política y cuando se enoje el pueblo, puede estar pateando al perro equivocado”.