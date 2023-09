Fantasma de Milei sobrevuela convención de líderes derechistas en BA

Bullrich dijo que Milei no durará mucho en el cargo si gana las elecciones de este año

El Grupo Libertad y Democracia de dirigentes de centroderecha se reunió el viernes en Buenos Aires para expresar su apoyo a la candidata opositora Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio (JxC), el frente del ex presidente Mauricio Macri, quien copresidió junto al chileno Sebastián Piñera el evento “Las ideas de la libertad en la política del futuro”.

Consultado por la ausencia de Milei, siendo un libertario en un acto por la libertad, Macri respondió: “Tengo entendido que la gente de Milei estaba invitada”.

“Javier Milei se dice libertario y yo creo firmemente en la libertad. Hay que liberar las fuerzas de la libertad, que hoy están asfixiadas, restringidas, frenadas en el continente, para que florezcan la imaginación y la creatividad, elementos fundamentales que impulsan la innovación y el emprendimiento”, dijo también Piñera.

“Pero tengo muchas discrepancias con Milei. Él tiene algunas ideas que a la luz de la historia argentina hay que considerar seriamente, que es hacer de la Argentina una sociedad más libre”, agregó el ex mandatario chileno.

En su discurso, Bullrich no mencionó a Milei, pero dejó entrever que en caso de que el diputado libertario llegue a la Casa Rosada no durará mucho en el cargo. ”Este es el paso histórico, es el momento, es la batalla final contra un kirchnerismo que está debilitado, y esta batalla final cuando estemos desembarcando en Normandía no vamos a correr para que un nuevo grupo, que tiene la derecha, pero no va a tener la espalda, el coraje, el temperamento, la fuerza y la decisión de decir basta, nunca más, nos van a impedir gobernar, tratar de llegar al Gobierno, porque si es así, este poder (el kirchnerismo) vuelve rápidamente”, explicó.

Al encuentro también asistieron jefes de Estado y de Gobierno presentes y pasados como Iván Duque y Andrés Pastrana (Colombia), Guillermo Lasso (Ecuador), Felipe Calderón y Vicente Fox (México), José María Aznar y Mariano Rajoy (España), Juan Guaidó (Venezuela), Mario Abdo Benítez (Paraguay) y Rafael Ángel Calderón (Costa Rica), así como otros dirigentes políticos, entre ellos María Corina Machado (Venezuela); Xóchitl Gálvez (México), Álvaro Delgado (Uruguay), y los brasileños Ronaldo Caiado, gobernador del Estado de Goiás, y el senador y ex juez Sergio Moro. La ex Presidenta de Bolivia Janine Áñez, encarcelada en su país, estuvo representada por su hija Carolina Ribera.