Argentina libera camiones con gas licuado de camino a Paraguay

Hasta el jueves, 22 unidades habían sido detenidas por la Aduana argentina

En el último episodio de la disputa entre Argentina y Paraguay, camiones que transportan gas licuado de petróleo (GLP) con destino a Asunción y retenidos por la aduana argentina comenzaron a ser liberados el jueves, según se informó, una semana después de que barcazas con combustible también fueran retenidas por peajes impagos en la hidrovía del río Paraná.

“Por consenso en la reunión mantenida esta mañana, y en base a la buena voluntad de todos, se procederá ahora a la liberación de los primeros cuatro camiones que contienen propano”, dijo Gustavo Lucero, presidente de la Cámara Paraguaya del Gas (Capegas).

“Posteriormente, todos los camiones serán liberados durante el día o mañana, y esperamos que las autoridades argentinas cumplan con sus compromisos”, agregó.

Los vehículos comenzaron a ser detenidos el sábado en el paso fronterizo entre la localidad argentina de Puerto Pilcomayo y la vecina Itá Enramada, sin que las autoridades argentinas explicaran los motivos.

“Son doce pero el número de camiones aumentará a dieciséis. Los camiones están parados, no hay ningún motivo informado. No recuerdo que por una decisión arbitraria se hayan retenido cargas. Normalmente antes no se daban permisos por escasez, generalmente en invierno”, dijo en su momento Guillermo Parra, de la Cámara de Importadores de GLP de Paraguay.

Hasta el jueves, 22 unidades habían sido detenidas mientras el sindicato de camioneros advertía de los riesgos de mantener este tipo de carga con el calor de la región. “Lamentamos la actitud del gobierno argentino”, señaló el vicepresidente paraguayo, Pedro Alliana, en una entrevista radial, sugiriendo que podría tratarse de una represalia por la decisión de Paraguay de cortar toda la electricidad de la central binacional de Yacyretá, sobre el río Paraná.

El gobierno del presidente Santiago Peña alegó que la medida se debió a una deuda de 150 millones de dólares, aunque Buenos Aires la consideró una respuesta al peaje de 1,47 dólares por tonelada a las barcazas que transportan carga por la hidrovía Paraguay-Paraná.

Alliana aseguró que las negociaciones continúan y que es inminente un acuerdo sobre Yacyretá, informó AFP.