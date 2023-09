Diputado paraguayo listo para la guerra con Argentina

Rubin, de 25 años, está dispuesto a ir a la guerra por su país

El diputado paraguayo Rubén Isaac Rubín Orrego, de la Alianza Encuentro Nacional (AEN), dijo el miércoles que su país necesita “misiles que puedan golpear puntos importantes de la región porque, de lo contrario, ya estamos perdiendo el juego diplomático” con Argentina en medio de la escalada de tensión entre ambos países.

”Como joven paraguayo, iría a la guerra (con Argentina)“, insistió el legislador de 25 años. ”Sin duda iría a la guerra por mi país“.

”¿Cuánto fue, no sé si se acuerdan, el préstamo que Estados Unidos le dio al país vecino para comprar aviones? Hace unas semanas se hizo público. Eso, colegas, me parece una locura. Pero no es culpa de Argentina, es culpa nuestra. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos le esté dando préstamos a un país que trabaja con China y nos digan 'no trabajen con China, trabajen con Taiwán' y encima no nos den plata para armamento?“, argumentó Rubin ante el el Congreso paraguayo.

”No sé cómo Estados Unidos les puede prestar dinero para comprar aviones y nos piden que no trabajemos con China y que sólo tengamos relaciones con Taiwán y ni siquiera nos ayudan a tener armamento“, prosiguió.

”Sé que las prioridades para muchos son tener mejores escuelas y hospitales, pero ¿de qué sirven si no somos capaces de defender esos edificios, nuestras fronteras o nuestras centrales hidroeléctricas?“, añadió.

”Creo que aquí no se trata tanto de cuántos soldados o tropas tenemos, sino de tecnología, de misiles que lleguen a zonas clave de la región, que protejan nuestros recursos. Eso también le da a la Cancillería (Ministerio de Asuntos Exteriores) herramientas para negociar“, sostuvo el legislador.

”Hoy, si hablamos del Canciller, si lo ponemos en un mazo de cartas, él tiene dos o tres cartas en la mano y los países vecinos tienen cinco, seis, siete u ocho cartas para negociar. Empezamos a perder este juego diplomático si no tenemos la carta de la defensa nacional”, explicó.

La disputa entre Asunción y Buenos Aires comenzó cuando se impusieron peajes a las barcazas paraguayas que navegaban por la hidrovía del río Paraná, en represalia por lo cual el presidente Santiago Peña ordenó cortar todo suministro de energía de la represa de Yacyretá.

