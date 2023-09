Presidente argentino insiste en que el mundo necesita más igualdad

“La arquitectura financiera global sólo sirve para concentrar la renta y marginar a vastas regiones del mundo”, dijo Fernández

En su última comparecencia ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente argentino, Alberto Fernández, que dejará el cargo el próximo 10 de diciembre, reclamó este martes un cambio en los estatutos del Fondo Monetario Internacional (FMI) e instó a una mayor igualdad global.

“Debemos dejar de preocuparnos y hacer lo que hay que hacer para que no haya pobres” en el mundo, dijo Fernández ante un auditorio en el que se encontraba la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

Al participar en el foro “Hacia una arquitectura financiera internacional justa”, presidido por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el mandatario sudamericano criticó la “falta de alternativas” que este organismo crediticio ofrece a países sobreendeudados como Argentina.

“Si miramos al FMI, hay pocas alternativas. A pesar de la crisis climática, no ha habido ningún alivio de la deuda porque los estatutos del Fondo lo prohíben, y se nos sigue tratando como si Argentina estuviera completamente endeudada, cosa que no es así”, subrayó Fernández.

También recordó que la actual deuda de Argentina con el FMI fue contraída de forma “irresponsable” por el Gobierno de Mauricio Macri y que el organismo concedió el préstamo “para ayudar a un partido político”, en concreto a Juntos por el Cambio (JxC) de Macri.

Fernández también subrayó que “los intereses de la deuda crecen al mismo ritmo que la FED norteamericana, que lo hace para contener la inflación interna, pero que repercute en Argentina como deudor del Fondo”. También señaló que el hecho de que los “Derechos Especiales de Giro” queden en los bolsillos de quienes no los necesitan “no tiene ningún sentido” y pidió que se ponga el foco en los países de Renta Media que “concentran el 60% de los pobres del mundo y están en un limbo.”

“Sólo en Manhattan se consume más electricidad que en África. Si no nos avergonzamos de este hecho, no discutamos más. El mundo es profundamente injusto, dejemos de preocuparnos y hagamos lo que hay que hacer para que no haya pobres”, subrayó Fernández al tiempo que advirtió de que quienes especulan con los precios de los alimentos están “especulando con el hambre de la humanidad”.

Fernández se centró sobre todo en quienes no están dispuestos a buscar la igualdad y sólo quieren “imponer las mismas políticas ortodoxas que han profundizado la desigualdad y la miseria”.

“La arquitectura financiera global sólo sirve para concentrar la renta y marginar a vastas regiones del mundo. Apuestan por la especulación en lugar del desarrollo. Favorecen la mano de obra barata en lugar de la dignidad del trabajo”, subrayó.

