Aumenta la tensión entre Argentina y Paraguay

Massa intenta confundir a la opinión pública, argumentó Alliana

La tensión entre Argentina y Paraguay va en aumento después de que el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, argumentara que su país había pagado por la construcción de la presa de Yacyretá entre los años ochenta y noventa y que aún se le adeudan “miles de millones de dólares” por ello.

Estas declaraciones se produjeron en medio de la disputa por el cobro de peaje a las barcazas que navegan por la hidrovía del río Paraná por parte de la segunda nación más grande de Sudamérica.

En respuesta, el presidente en funciones de Paraguay, Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez -o simplemente Pedro Alliana- sugirió que Massa podría estar intentando confundir a la opinión pública de ambos países. “Massa hablaba ayer de una deuda multimillonaria de Paraguay con Argentina; esa deuda es de la empresa Yacyretá, la hidroeléctrica binacional. No sé si no entiende esa parte o quiere confundir al pueblo argentino seguramente y al pueblo paraguayo también”, dijo el vicepresidente a cargo del Ejecutivo mientras jefes de Estado de todo el mundo asisten a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

“Es cierto, ellos pusieron el dinero para la hidroeléctrica, Paraguay puso gran parte del territorio, que fue inundado para que se pudiera construir esta represa, donde tampoco hubo reciprocidad y compensación. No quisieron reconocer esa compensación también por ese territorio inundado, que hasta el día de hoy no se está pagando”, continuó Alliana.

Paraguay ya ha cortado todo el suministro de energía a Argentina desde Yacyretá en represalia por la crisis de la Hidrovía, que se saldó con la incautación de barcazas paraguayas por parte de la Prefectura Naval Argentina (PNA) por no pagar el peaje. Al volver la pelota del lado argentino del conflicto, las autoridades aduaneras incautaron 12 camiones paraguayos que transportaban gas licuado de petróleo (GLP).

“Son doce pero el número de camiones aumentará a dieciséis. Los camiones están parados, no se informa de ningún motivo. No recuerdo que por una decisión arbitraria se hayan retenido cargas. Normalmente antes no se daban permisos por escasez, generalmente en invierno”, dijo Guillermo Parra, de la Cámara de Importadores de GLP de Paraguay.

El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de Paraguay, Félix Sosa, admitió que la quita del 100% del suministro de energía de Yacyretá a Argentina fue una “decisión estratégica y política”.

Massa también cuestionó que Paraguay cobre menos a Brasil que a Argentina por la electricidad producida por la central Itaipú Binacional. “Me gustaría saber por qué los argentinos tenemos que pagar más cara la energía que Brasil cuando le compramos a Paraguay”, dijo. “También me pregunto por qué no nos pagan la deuda millonaria que tienen con Yacyretá”, agregó. “Creo que en general los nuevos gobiernos, cuando necesitan buscar legitimidad, empiezan con algunas peleas”, argumentó. El presidente paraguayo, Santiago Peña, asumió el 15 de agosto pasado.

“El costo operativo de Yacyretá es mucho más alto que el costo operativo de Itaipú, y lo que produce Itaipú es mucho más que lo que produce Yacyretá. Pero lo que Massa no se da cuenta es que Paraguay le vendía energía a Argentina, que no le pagaban en su totalidad, por lo menos seis veces más barata de lo que hoy le compran a Brasil, y pagan al contado. Argentina tiene que depositar primero el dinero y luego Brasil libera la energía, todo lo contrario de lo que hacíamos los paraguayos con ellos”, explicó Alliana en una entrevista.

En este escenario, la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana ha manifestado su preocupación por “cómo afecta el cobro de peaje en la hidrovía” a los productos que EE.UU. vende a Paraguay y viceversa, así como a los exportados por empresas estadounidenses establecidas en el país y ha instado a que “se tomen las medidas necesarias para defender esos intereses y ayudar a encontrar una solución inmediata.”