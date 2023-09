Escándalo sexual: Dimite asesor del ministro del Interior uruguayo

También se presentó una denuncia por acoso laboral contra Capretti ante el Ministerio de Trabajo

Un asesor del ministro del Interior de Uruguay Luis Alberto Heber presentó este lunes su renuncia en medio de un escándalo de acoso sexual que sacude a los círculos políticos de Montevideo.

“Ante los hechos de los que he tomado conocimiento a través de los medios de comunicación en relación a una denuncia en mi contra, hechos que están siendo investigados por la Fiscalía de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Violencia de Género de la 7ª Circunscripción, y al solo efecto de garantizar la transparencia, y para evitar vincular dichas denuncias a la gestión que con gran compromiso y esfuerzo se viene realizando en la cartera, es que me presento ante usted a los efectos de comunicarle mi renuncia al cargo que desempeño como asesor del Ministerio”, escribió Andrés Capretti en una carta dirigida a Heber.

Capretti también dijo que se retiraba de sus actividades dentro del Partido Nacional del presidente Luis Lacalle Pou, integrante de la coalición oficialista Multicolor.

“Agradecido por la oportunidad de formar parte de este gobierno, hoy he presentado estas dos notas: mi nota de retiro de las actividades partidarias y de la Lista 71 y mi carta de renuncia como asesor del Ministro del Interior”, escribió Capretti en redes sociales.

Las actividades partidarias de Capretti consisten en su apoyo a la candidatura presidencial de la economista Laura Raffo. “Ante los hechos de notoriedad pública que han afectado notoria y sensiblemente no sólo a mi persona, sino también a mi familia, por atención a la causa y, en particular, a que el Herrerismo no se vea involucrado en estos asuntos de índole personal, he decidido mantenerme al margen de la actividad partidaria y de la lista 71”, escribió también.

Capretti ha sido denunciado ante la Fiscalía de Delitos Sexuales y Violencia de Género. El caso está siendo investigado por la fiscal Alba Corral. Según El Observador de Montevideo, también se presentó una denuncia por acoso laboral contra Capretti ante el Ministerio de Trabajo.