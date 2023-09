Entrevista de Tucker Carlson a Milei alcanza récord de audiencia

“Queremos ser el faro moral del continente”, dijo Milei a Carlson

Con más de 300 millones de reproducciones en 24 horas, la entrevista del diputado libertario y candidato presidencial argentino Javier Milei con el polémico periodista estadounidense Tucker Carlson se ha convertido en el vídeo más visto de X, la plataforma social de Elon Musk antes conocida como Twitter, según se informó el viernes.

Durante la conversación, Milei habló de varios temas, entre ellos el Papa Francisco, nacido en Argentina, la inflación y Donald Trump.

“El próximo presidente de Argentina puede ser Javier Milei ¿Quién es? Viajamos a Buenos Aires para hablar con él y averiguarlo”, escribió Carlson en su cuenta X. El anterior vídeo que más visualizaciones tuvo en X fue la entrevista de Carlson al expresidente estadounidense Trump: 256 millones.

“Interesante”, respondió Musk. “El gasto excesivo del Gobierno, que es la causa fundamental de la inflación, ha arruinado a innumerables países”, había escrito también el magnate sobre el presidente argentino Alberto Fernández y su administración.

Milei se ciñó a su retórica habitual y prometió no hacer “negocios con ningún comunista”, incluidos China, Rusia y Brasil, y subrayó que el líder de la Iglesia católica era afín “a los comunistas asesinos”. El Papa “juega a la política” y ”ha mostrado afinidad con dictadores como (Fidel) Castro y (Nicolás) Maduro“.

”Considera que la justicia social es un elemento central de su misión y eso es muy complicado porque la justicia social es robar el fruto del trabajo de una persona y dárselo a otra“, subrayó Milei.

Respecto al ingreso de Argentina al BRICS, Milei explicó que si es presidente no hará negocios ”con China, no haré negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, la paz y la democracia. Los comunistas no entran allí. Los chinos no entran allí. Putin no entra allí. Lula no entra allí“.

”Queremos ser el faro moral del continente. Queremos ser defensores de la libertad, de la democracia, de la diversidad. De la paz“, añadió.

También insistió en que pensar que ”donde hay una necesidad, nace un derecho“ es ”un problema“.

Respecto a la interrupción legal del embarazo en Argentina, Milei subrayó que ”como libertario, filosóficamente estoy a favor de respetar el derecho a la vida. La vida comienza en el momento de la fecundación. El aborto es un asesinato agravado por el vínculo [sanguíneo] y el diferencial de fuerzas.”