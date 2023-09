Lula anuncia fondos para socorrer a Rio Grande do Sul

“El gobierno federal no dejará de atender las necesidades de la población de la región” de Rio Grande do Sul, dijo Lula

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció el martes que el Gobierno federal de Brasil concederá 1.000 millones de reales (unos 202 millones de dólares) en préstamos a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para ayudar a recuperar la economía de Rio Grande do Sul, informó la Agencia Brasil.

La financiación se destinará a la recuperación del sudeste del estado de Rio Grande do Sul tras el ciclón extratropical de la semana pasada, que causó unos 50 muertos y dejó sin hogar a casi 8.000 personas.

Lula también dijo que 354.000 trabajadores más con contrato formal tendrían acceso a los fondos depositados en las cuentas del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS).

“Tomamos la decisión de conceder al BNDES un préstamo de 1.000 millones de reales para ayudar a recuperar la economía de todas las ciudades y, al mismo tiempo, liberar 600 millones de reales del Fondo de Garantía [por Tiempo de Servicio] para ayudar a 354.000 trabajadores que tienen un Fondo de Garantía”, dijo el mandatario en un vídeo publicado en las redes sociales tras una reunión en el Palacio de la Alvorada con ministros que forman parte de un grupo de trabajo creado para tratar la situación en el estado sureño.

“Lo que puedo garantizar al pueblo de Rio Grande do Sul, a los habitantes de la región que fueron afectados por las lluvias, es que el Gobierno federal no dejará de atender las necesidades de los habitantes de la región, ya sean pequeñas y medianas empresas, residentes o personas que perdieron sus casas. Vamos a atender a la gente con mucho cariño, porque no pueden sufrir como están sufriendo”, añadió.

El presidente interino, Geraldo Alckmin, visitó la zona el pasado fin de semana mientras estaba al frente del Ejecutivo debido al viaje de Lula a la Cumbre del G20 en India y se reunió con alcaldes, ministros y el gobernador Eduardo Leite. Las lluvias en Rio Grande do Sul, que comenzaron el lunes de la semana pasada (4), han dejado casi 50 muertos y cerca de 8.000 personas sin hogar.

Por otra parte, el IBGE informó el martes de que la inflación oficial de Brasil en agosto fue del 0,23%, frente al 0,12% del mes anterior. El índice también es superior al registrado en agosto del año pasado, que fue del -0,36%. En términos interanuales, el aumento se situó en el 4,61%, lo que se mantiene dentro de la meta de inflación fijada por el Consejo Monetario Nacional (CMN) para este año - 1,75 a 4,75%.

La principal repercusión en la inflación de agosto provino de la vivienda, que subió un 1,11%, impulsada principalmente por la subida del 4,59% del coste de la electricidad. La sanidad y los cuidados personales (0,58%) y el transporte (0,34%) también mostraron impactos significativos. Por otro lado, los alimentos siguieron cayendo (-0,85%) debido al descenso de productos como las patatas (-12,92%), las judías pintas (-8,27%) y los tomates (-7,91%).

(Fuente: Agencia Brasil)