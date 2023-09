Líder opositora venezolana María Corina Machado pide ayuda a Brasil

Maduro “sabe que lo derrotaré”, enfatizó Machado

La líder opositora venezolana María Corina Machado pidió este martes a la Comisión de Seguridad Pública del Senado brasileño, a través de una comparecencia en vídeo, que ayude al país caribeño a celebrar unas elecciones primarias justas. Machado también denunció los ataques del régimen de Nicolás Maduro e insistió en su intención de presentarse a pesar de su inhabilitación.

“Quiero pedirles que acompañen este proceso, que nos hagan sentir que no estamos solos”, dijo Machado durante una videoconferencia organizada por el senador Sergio Moro, acérrimo opositor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien encarceló durante 580 días cuando era juez.

“Aspiro a que el Gobierno brasileño, a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, haga cumplir el compromiso mutuo de respetar las instituciones democráticas”, señaló Machado. “Creo que voy a ganar” las primarias, añadió.

”Voy a participar en las primarias, creo que las voy a ganar y, con esa legitimidad, podremos apelar a todos los gobiernos latinoamericanos para que el régimen de (Nicolás) Maduro entienda que, por su propio bien, tiene que permitir elecciones competitivas“ en 2024, insistió Machado.

”Tenemos una enorme oportunidad de avanzar en una ruta de transición democrática que nos permita restablecer la institucionalidad inclusiva, la soberanía, la democracia, la libertad y el retorno de millones de venezolanos“, prosiguió la líder de Vente Venezuela.

Moro también lamentó que Lula se refiriera a Maduro como un amigo.

Machado se preguntó cómo era posible que una nación que en menos de dos décadas recibió miles de millones de dólares por petróleo, ”viera caer tan drásticamente su economía“ con más de 23.000 millones de dólares ”desaparecidos“ de PDVSA. ”La violación de los derechos humanos creció drásticamente. “Hoy hay casi 8 millones de venezolanos que se fueron de Venezuela. Es casi el 25% de la población”, aseguró.

“Son pensiones de 5 dólares mensuales. Un maestro vive con 1 dólar al día. Hay desnutrición, [además de] falta de agua y energía. Una realidad de Venezuela que tratan de ocultar con propaganda”, señaló también.

Machado mencionó asimismo informes internacionales que hablan de miles de ejecuciones extrajudiciales además de unos 14.000 detenidos en los últimos 14 años y subrayó que Venezuela es el quinto país que más contamina la Amazonia debido a la quema de petróleo.

La política conservadora explicó que el 61% del territorio venezolano está “en manos de grupos irregulares” que van desde la guerrilla colombiana a los cárteles mexicanos de la droga y grupos de extracción ilegal de minerales, pasando por el crimen organizado del Primer Comando Capital de Brasil.

El senador y ex vicepresidente brasileño Hamilton Mourão, que como general fue agregado militar en Caracas entre 2002 y 2004, dijo que si las Fuerzas Armadas no hubieran apoyado al régimen chavista, esta situación no habría perdurado.

Machado invitó a los senadores a visitar Venezuela “para que vean con sus propios ojos la realidad de la crisis, así como la lucha digna de los trabajadores perseguidos por el régimen, cuyo crimen es denunciar los salarios de hambre”.

“Tengo 10 años con prohibición de salida del país, 7 años en los que no puedo comprar un billete de avión dentro del país. Tengo que recorrer Venezuela con mi carro y soy perseguida por la policía”, dijo también Machado.

“Maduro sabe que, en las elecciones presidenciales de 2024, lo voy a derrotar y por eso tiene miedo”, subrayó.