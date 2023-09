Bolsonaro se somete con éxito a 3 intervenciones quirúrgicas

Fue la sexta vez que Bolsonaro fue operado desde el acuchillamiento

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue operado con éxito este martes en el Hospital de la Estrella de Vila Nova para tratar las secuelas en el aparato digestivo y respiratorio del apuñalamiento que sufrió durante la campaña de 2018, se informó en Sao Paulo.

El agresor fue identificado como Adélio Bispo de Oliveira, de 40 años, quien dijo a la policía que había actuado siguiendo “el mandato de Dios.”

El capitán retirado del Ejército fue sometido a una septoplastia (corrección de un tabique desviado), una turbinectomía (extirpación de parte de los cornetes nasales) y una uvulopalatofaringoplastia (extirpación de amígdalas y fragmentos del paladar blando), según un comunicado de Vila Nova. “Las cirugías transcurrieron satisfactoriamente, sin complicaciones, y el paciente ya está en recuperación en la habitación”, dijo el centro de salud en un comunicado.

“Todo salió bien en los procedimientos quirúrgicos. Gracias a nuestro Dios y a las oraciones de todos ustedes, Jair se está recuperando”, dijo la ex primera dama Michelle Bolsonaro en Instagram.

En los últimos tiempos, Bolsonaro, de 68 años, pasó por varias cirugías y otras intervenciones en la región abdominal. Fue la sexta vez que es operado desde el acuchillamiento, que le perforó el intestino y le provocó diversas secuelas en el tracto digestivo, como obstrucciones intestinales, hernias y adherencias tisulares.

Tras dejar el cargo, Bolsonaro enfrenta varias investigaciones, además de su inhabilitación durante 8 años por el Tribunal Superior Electoral (TSE) por haber informado erróneamente sobre el sistema de voto electrónico del país. Los Bolsonaro también son blanco de una investigación por el presunto desvío de joyas y otros regalos oficiales recibidos durante su gobierno (2019-2022).

Según medios locales, los desvíos de joyas comenzaron a mediados de 2022 y terminaron a principios de este año, cuando Bolsonaro pasó tres meses en Estados Unidos.

Además del escándalo de las joyas, Bolsonaro está siendo investigado por el supuesto intento de golpe de Estado del 8 de enero en Brasilia. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo el pasado fin de semana desde India -donde asistía a la Cumbre del G20- que Bolsonaro estaba “hasta los dientes” en el fallido golpe.

“Todos los días salen cosas a la luz y, todos los días, tendremos la certeza de que hubo la perspectiva de un golpe y que el ex presidente estaba involucrado hasta los dientes. Eso es lo que va a quedar claro”, dijo Lula al comentar el acuerdo de delación compensada alcanzado por el ex edecán de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, el pasado 9 de septiembre y por el que el militar desveló más detalles a la fiscalía, que no han sido revelados. “No sé lo que contiene. Sólo el delegado que lo oyó y el coronel que declaró lo saben. Lo demás son especulaciones”, dijo Lula al culpar a su predecesor “de algunas de las cosas malas que han ocurrido en nuestro país.”