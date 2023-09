Conflicto por hidrovía del Paraná: Barcaza paraguaya liberada tras pagar peaje

“Hemos acordado mantener los detalles en reserva hasta que concluyamos las negociaciones”, dijo Ramírez

Una barcaza paraguaya con combustible incautada por las autoridades argentinas por falta de pago del peaje en la Hidrovía Paraguay-Paraná fue liberada tras depositar cerca de US$ 30.000, se informó.

El Grupo Mercurio SA, propietario de la embarcación, anunció que la barcaza fue liberada a las 15.30 horas del lunes, tras haber sido retenida en el tramo Santa Fe de la Hidrovía Paraguay-Paraná, luego de pagar un total de US$ 28.477 (US$ 27.000 por peaje y US$ 1.477 por costas e intereses), dijo a Última Hora de Asunción el presidente de la empresa, Luis Ortega.

El incidente comenzó el miércoles pasado, cuando la barcaza, cargada con 2,7 millones de litros de combustible, fue retenida por la Prefectura Naval Argentina (PNA) para exigir el pago del peaje impuesto unilateralmente por el gobierno argentino. El buque formaba parte de un convoy de 10 barcazas que transportaban un total de 30 millones de litros de combustible con destino a Zárate, en la provincia de Buenos Aires.

Ortega insistió entonces en no pagar el peaje hasta que la situación se resolviera en un ámbito político-diplomático. El Ministerio de Asuntos Exteriores paraguayo convocó al embajador argentino, Domingo Peppo, alegando una violación del Tratado de Santa Cruz de la Sierra y del derecho de libre navegabilidad.

El Presidente paraguayo, Santiago Peña, anunció medidas contra Argentina, entre ellas una demanda ante el Tribunal del Mercosur por violación del Tratado de Asunción. También se contempla la retirada de más energía de Yacyretá, debido a la deuda argentina de 150 millones de dólares.

En respuesta, los gobiernos de Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay emitieron un comunicado conjunto condenando la decisión unilateral de Argentina, por considerarla establecida al margen de las disposiciones normativas internacionales vigentes.

También el lunes, los ministros paraguayos Rubén Ramírez (Relaciones Exteriores) y Claudia Centurión (Obras Públicas) anunciaron, tras una reunión con autoridades argentinas, que ambos países establecerán un grupo de trabajo para encontrar soluciones a los conflictos por la Hidrovía Paraguay-Paraná y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

“Considerando que estamos en un proceso de conversaciones y la necesidad de consultas con las autoridades respectivas, hemos acordado mantener en reserva los detalles hasta que concluyamos las negociaciones”, dijo Ramírez.

“Esta primera reunión fue positiva y con el ánimo de llegar a acuerdos entre ambos países”, admitió Centurión.